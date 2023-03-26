Kadim Türkistan'da "Ya Ramazan" geleneği

KIRGIZİSTAN'DA CARAMAZAN

🔹 Türk dünyasında yaygın olarak söylenen Ya Ramazan geleneği Kırgızistan'da da idrak edilmektedir. Sözlüklerde "oruç vaktikten dilek olarak çoluk çocuk ile söylenen gelenek yırı" olarak tanımlanmaktadır.

🔹 Kırgız Türklerinin "Caramazan" olarak bildiği "ya Ramazan" geleneği daha çok Kırgız çocukları tarafından söylenmektedir.