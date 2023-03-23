Türk lehçelerinde "Ramazan"

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Ramazan- Oraza/Ramazan

🔸 Tataristan'ın komşularından Türk topluluklarından biri olan Başkurdistan'da, Başkurt Türkçesi konuşulmaktadır. Başkurtların büyük bir kısmı Müslümandır. Bu neden ile Ramazan ayı en güzel şekilde ihya edilmektedir.

🔸 Bu lehçede Ramazan kelimesi yerine "Oraza" sözcüğü kullanılırken nadir de olsa "Ramazan" sözcüğüne yer verilir.

➡ Xuş kilahing Oraza!

➡ Hoş geldin Ramazan.

Ramazan'da göğü süsleyen sanat: Mahya