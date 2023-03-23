Türk lehçelerinde "Ramazan"
Müslümanlar için kurtuluş ayı olan Ramazan, İslam ülkelerince her sene büyük bir heyecan ile beklenir ve idrak edilir. Arapça kökenli olan "Ramazan" kelimesi ise farklı ülkelerde değişik şekillerde anılmaktadır. Peki, Kazak, Kırgız, Tatar, Özbek Türkçesi gibi Türk lehçelerinde "Ramazan"ın karşılığı nedir?
Giriş Tarihi: 23.03.2023
09:34
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
10:12
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ
Ramazan- Ramazan
🔸 Kardeş ülkemiz Azerbaycan, İslam'ın yaşandığı yerler arasındadır. Mübarek Ramazan ayı, can Azerbaycan'da her sene idrak edilmektedir.
🔸 Ramazan kelimesi, Oğuz grubunun temsilcilerinden olan
Azerbaycan Türkçesinde, Türkiye Türkçesinde olduğu gibidir.
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Xoş gəldin Ramazan!
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Hoş geldin Ramazan.
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TÜRKMEN TÜRKÇESİ
Ramazan- Remezan/Oraz ayı
🔸 Oğuz grubunun Azerbaycan Türkçesinden sonra temsilcisi Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede Ramazan kelimesi iki farklı ifadeyle karşılık bulmaktadır.
🔸 İlki Arapça kökenli Ramazan kelimesinin "
Remezan" şeklinde kullanılmasıdır. İkincisi ise Türk lehçelerinin genelinde kabul görmüş " Oraz" sözcüğüdür.
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Hoş geldin Remezan!
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Hoş geldin Ramazan.
KIRIM TÜRKÇESİ
Ramazan- Oraza/Ramazan
🔸 Bugün Ukrayna sınırları içinde bulunan Kırım'da, Ramazan ayı coşkuyla karşılanmaktadır. Diğer lehçelerde olduğu gibi Kırım Türkçesinde Ramazan kelimesi farklılıklar göstermektedir.
🔸 Ramazan kelimesine karşılık "
Oraza" sözcüğü kullanılsa da " Ramazan" ifadesinin de konuşma dilinde yer aldığını bilmekteyiz.
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Hoş keldin Oraza!
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Hoş geldin Ramazan.
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KAZAN TATAR TÜRKÇESİ
Ramazan- Uraza/Ramazan
🔸 Tatarların Kırım'dan sonraki kolu Kazan'dır. Kazan Türkleri, Kazan Tatarcasını konuşmaktadır. Bu minvalde Ramazan kelimesini diğer lehçelerde de ortak olarak kullanılan "
Uraza" sözcüğü kar
🔸 Kazan lehçesinde daralma olduğu için
o değişikliğine uğramıştır.
➡ Xoş kelding Uraza!
➡ Hoş geldin Ramazan.
BAŞKURT TÜRKÇESİ
Ramazan- Oraza/Ramazan
🔸 Tataristan'ın komşularından Türk topluluklarından biri olan Başkurdistan'da, Başkurt Türkçesi konuşulmaktadır. Başkurtların büyük bir kısmı Müslümandır. Bu neden ile Ramazan ayı en güzel şekilde ihya edilmektedir.
🔸 Bu lehçede Ramazan kelimesi yerine "
Oraza" sözcüğü kullanılırken nadir de olsa " Ramazan" sözcüğüne yer verilir.
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Xuş kilahing Oraza!
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Hoş geldin Ramazan.
Ramazan'da göğü süsleyen sanat: Mahya