Ramazan'da göğü süsleyen sanat: Mahya

Burcu Sandıkçı: Mahya sanatının ortaya çıkış hikâyesini bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Kahraman Yıldız:

◾ Mahyacılık 450 küsur senelik bir Osmanlı sanatıdır. İlk Ahmet Kefevi, hafız hattattır. Ahmet Kefevi, Fatih Camii müezzinlerinden. Bir çehre işleyerek Sultan Ahmet döneminde Sultan Ahmet'e sunuyor. O dönem hat sanatı bilmek gerekiyor. Atlas üzerine inciyle bir işleme yapılıyor, yazı yazılıyor, bu padişaha sunuluyor. Padişahın beğenisinden sonra da kurulması emrediliyor.

◾ İlk mahyanın doğum yeri, Sultanahmet Camii'dir. Zeytinyağı kandili ile yapılırlar. Her bir caminin ayrı ayrı mahyacıları var.