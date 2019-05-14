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Mahya sanatı nasıl doğdu?

Geçmişten günümüze, Ramazan ayının gelişi daima şehirdeki birtakım değişikliklerle kendini göstermeye başlar. Tezgahları dolduran hurma ve iftariyelikler, fırınların önündeki pide kuyrukları ve pastane vitrinlerindeki güllaç tepsileri… Ramazan'a kavuştuğumuzu bize en çok hissettiren unsurlardan biri de minareleri ve gökyüzünü süsleyen mahya ışıklarıdır. Fikriyat olarak, Osmanlı'da bir hat levhası ile başlayan mahya ışıklarının asırlık yolculuğunu sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 14.05.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 09:36
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MAHYA: RAMAZAN AYININ GELENEĞİ
MAHYA: RAMAZAN AYININ GELENEĞİ

Ramazan aylarının bir geleneği haline gelen ve ilk olarak İstanbul'da ortaya çıkan mahya sanatı, geçmişte minareler arasına gerilen iplere kandillerin dizilmesiyle oluşturuluyordu.

İslam dünyasının genelinde, mübarek kabul edilen gecelerde, kandil yakma geleneği yaygındı.

Şeyhülislamların Ramazan fetvaları

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MAHYA SANATI NEDEN İSTANBUL’DA DOĞDU?
MAHYA SANATI NEDEN İSTANBUL’DA DOĞDU?

Mahya sanatının ilk olarak İstanbul'da ortaya çıkma sebebi ise Osmanlı sultanlarının yaptırdığı iki, dört ve altı minareli selâtin camilerin, bu şehirde bulunuyor olmasıydı.

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OSMANLI’DA KURULAN İLK MAHYA
OSMANLI’DA KURULAN İLK MAHYA

İlk mahyanın kuruluşuna dair en yaygın rivayet, Sultan I. Ahmed dönemine ait.

Rivayete göre, dönemin meşhur hattatlarından Fatih Camii müezzini Hafız Kefevî, son derece sanatkârane işlemiş olduğu bir levhayı padişaha sundu.

Ünlü yazarların kaleminden Ramazan

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MAHYA HAT SANATINDAN DOĞDU
MAHYA HAT SANATINDAN DOĞDU

Levhayı çok beğenen Sultan I. Ahmed, Kefevî'den levhayı ışıklandırarak, kendi yaptırdığı Sultanahmet Camii'nin minareleri arasına asmasını istedi.

Kandillerle ışıklandırılan levhanın, Sultanahmet Camii minareleri arasına asılmasıyla da ilk mahya kurulmuş oldu.

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İLK MAHYA SULTAN AHMET CAMİİ'NE KURULDU
İLK MAHYA SULTAN AHMET CAMİİ'NE KURULDU

Bu rivayetin gerçekleştiği tarih hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmasa da ilk mahyanın 1616 ve 1617 tarihlerinde kurulduğu tahmin edilir.

İnşası 1616 tamamlanan Sultanahmet Camii'nin banisi I. Ahmed, 22 Kasım 1617'de vefat etti.

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