Ünlü yazarların kaleminden Ramazan

Şiirleri ve yazılarıyla birkaç kuşağı beslemiş olan düşünce hayatımızın yaşayan en büyük ismi Sezai Karakoç'un Ramazan ayıyla ilgili görüşleri oldukça mühimdir. Samanyolunda Ziyafet üstadın çeşitli dergi ve gazetelerde oruçla ilgili yazılarından oluşan kitabıdır. Ramazan ayı Sezai Karakoç için her zaman önemlidir. Nitekim o bütün fikriyatının temel taşı olan Diriliş'in ilk sayısı 1960 yılının Ramazan'ında okurla buluşmuştur. Sezai Karakoç, Ramazan ayına ve oruç ibadetine verdiği önemi kaleme aldığı yazılarla defalarca göstermiş bir düşünür.

Karakoç, gazetelerde ve dergilerde Ramazan ayı ile ilgili yayımladığı yazıları kronolojik bir sıra ile tanzim etmiştir. Yeni İstiklal

dergisinde 1962 yılında yayımladığı "Betonları Kıran Oruç" ile başlayan yazılar, 1990 yılında Diriliş'te çıkan "Kara Bayramı Aka Çevirmek"e kadar sürer. Karakoç, kitabın sonuna "Ramazanın Aynasında Hayat" başlığını taşıyan ve 2004 yılında kaleme aldığı bir metni de ilave eder. Çocukluğunun ve gençliğinin Ramazanlarını tasvir eden Karakoç, 1960'lı yıllardan 1990'lı yıllara yaklaşık otuz yıllık süreçte Ramazan ayının birey ve toplum nezdinde nasıl yaşandığına ışık tutmaktadır.

Sezai Karakoç'un kaleminden 20 alıntı ile oruç