Samanyolunda Ziyafet kitabından oruç hakkında 20 alıntı
Samanyolunda Ziyafet kitabından oruç hakkında 20 alıntı
Nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayıyla beraber, içimizdeki ölü bir dünya da dirilmeye başlıyor. İşte tam da bu noktada Sezai Karakoç oruç için; "İnsan değişir, arı duru bir ruh ve gönül kazanır. Kuş gibi hafifler. Sevgi ve saygı taşar adeta." der. Sizler için Sezai Karakoç'un Samanyolunda Ziyafet isimli kitabından, oruç hakkındaki 20 alıntıyı derledik.
Giriş Tarihi: 02.05.2019
09:26
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
13:47