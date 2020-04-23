Edebiyatımızda Ramazan ayını konu edinen 10 şiir

"Tâ çocuklukta mâh-ı gufrânın

Şöyle bir levha-i mutahherde

Bana manzûr olurdu timsâli Muttasıl zikr eder ibâdet eder;

Bin huşû' u hulûs u hürmetle

Her sücûdunda çeşm-i hak-bîni…"

mâh-ı gufrân: Günahların bağışlandığı ay..

mutahher: Temiz. Pâk.

Küçük yaştan beri şiirle ve resimle uğraşan Tevfik Fikret'in ilk şiir denemeleri divan edebiyatı tarzındadır. Gençlik yıllarında, eski şiir anlayışını sürdürmeye çalışan Muallim Nâci ve Muallim Feyzi'den etkilenmiş, bu etki Recâizâde Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hâmid'i tanıdıktan sonra onların tarafına doğru yön değiştirmiştir. Fikret'in daha çok Mirsad, Ma'lûmât, Maârif ve Mekteb dergilerinde çıkan bu döneme ait şiirlerinde bir yenilik görülmez. Daha ziyade romantik aşk ve tabiat konularını işlediği bu şiirlerden bir kısmını Rübâb-ı Şikeste'nin "Eski Şeyler" bölümüne dahil etmiştir.