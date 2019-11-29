Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin besteleri
On dokuzuncu yüzyılın en büyük bestekârı olan Hammamizade İsmail Dede Efendi, musiki alanında oldukça kıymetli eserler bırakmasının yanı sıra yeni makamlar da buldu. Kendisinin olan; "Araban Kürdi, Hicaz Buselik, Saba Buselik, Neveser ve Sultan-ı Yegâh" gibi makamları da ilk kez kendisi seslendirdi. Sizler için Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin miras bıraktığı bestelerini derledik.
Giriş Tarihi: 29.11.2019
15:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
11:36
On dokuzuncu yüzyılın en büyük bestekârı olan
Hammamizade İsmail Dede Efendi, musiki alanında oldukça kıymetli eserler bırakmasının yanı sıra yeni makamlar da buldu. Kendisinin olan; " Araban Kürdi, Hicaz Buselik, Saba Buselik, Neveser ve Sultan-ı Yegâh" gibi makamları da ilk kez kendisi seslendirdi.
Bestekar olan Sultan III. Selim'den de iltifat gören İsmail Dede Efendi, sonraki dönemlerde
eserlerini sarayda icra etti. Bireysel bir sese ulaşabilmiş bestecilerin başında yer alan usta sanatkârın üslubu "Dede Efendi tavrı" olarak nitelendirildi. İşte Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin miras bıraktığı besteleri...
Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde
Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde
Âteş dökülürse yeridir âh-ı serimde Her lâhza hayâli duruyor didelerimde Takdire nedir çâre bu varmış kaderimde
Bestekâr: Dede Efendi Güftekâr: Dede Efendi Makam: Isfahan Usul: Aksak
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Zülfündedir benim baht-ı siyahım
Zülfündedir benim baht-ı siyahım
Sende kaldı gece, gündüz nigâhım İncitirmiş seni meğerki ahım Seni sevdim odur benim günahım
Makam: Buselik Bestekar: Dede Efendi Güftekar: Keçecizade İzzet Molla Usül: Ağır Aksak Semai
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Ey büt-i nev edâ
Olmuşum müptelâ Âşıkım ben sana İltifât et bana
Yâr yâr
İltifât et bana Âşıkım ben sana
Gördüğümden beri
Olmuşum serseri Bendenim ey peri İltifât et bana
Âh âh
İltifât et bana Âşıkım ben sana
Hâsılı bunca dem
Ben senin bendenem Gel gül ey gonca fem İltifât et bana
Yâr yâr
İltifât et bana Âşıkım ben sana
Beste: Dede Efendi Güfte: Enderûnî Vâsıf Makâm: Hicâz Usûl: Semâî
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Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
Ağlatırlar güldürürler
Çeşmim yaşın sildirirler Bunlar adam öldürürler Kimler kimler kara gözlüler
Şirin sözlüler
Gönül evine girerler Aşığın ahın alırlar da Yüze gülerler
Bestekâr: Dede Efendi Güftekar: Dede Efendi Makam: Uşşak Usul: Aksak
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