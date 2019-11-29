Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin besteleri

On dokuzuncu yüzyılın en büyük bestekârı olan Hammamizade İsmail Dede Efendi, musiki alanında oldukça kıymetli eserler bırakmasının yanı sıra yeni makamlar da buldu. Kendisinin olan; "Araban Kürdi, Hicaz Buselik, Saba Buselik, Neveser ve Sultan-ı Yegâh" gibi makamları da ilk kez kendisi seslendirdi.

Bestekar olan Sultan III. Selim'den de iltifat gören İsmail Dede Efendi, sonraki dönemlerde eserlerini sarayda icra etti. Bireysel bir sese ulaşabilmiş bestecilerin başında yer alan usta sanatkârın üslubu "Dede Efendi tavrı" olarak nitelendirildi. İşte Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin miras bıraktığı besteleri...