Hace Yusuf Hemedani Rutbetü’l Hayat

11. yüzyılın seçkin ismi Yusuf Hemedani, etkisi sebebiyle Hace olarak anılırdı. Nizamiye Medresesi'nden mezun olan Hemedani, Merv şehrinde yaşasa da gezgin bir derviş olmuştu. Türkistan bölgesinde pek çok kişinin sevdiği bir karakter olarak tanınması gezileri sayesinde olmuştu. Selçuklu Sultanı Sencer'in sevgisini kazanan Yusuf Hemedani'nin Rütbetü'l Hayat isimli eseri hayata bakışı izah etmekteydi. Hace Yusuf Hemedani'nin Rutbetü'l Hayat eserinden altı çizili cümleler.
Bilesin ki, basiret ve yakin ehline göre "canlı'; avunup teselli olan kişidir.
Kalb, çark gibidir, beden de değirmen taşı gibi. Su, meş'iyyet aleminden hüküm nehri ile gelir ve kalb çarkına vurur. Kalb dönmeye başlar. Su hızlandıkça çark da hızlanır. Çark hızlandıkça taş daha hızlı çalışır, yerinde duramaz. Hazırladığı ve imal ettiği şey buğday, arpa, darı ve susam gibi her ne ise meydana çıkar.
İnsan, Kur'an-ı Kerim'deki iki ayeti diline tesbih edip tekrarlamalıdır. Bunlardan birisi hayvanların mertebesini kınayan, diğeri de insanların mertebesini öven ayettir.
Hakk'a itaat ruhun işidir. Uzuv onunla hareket eder. Gezip dolaşmaya yardım eden uzuvlar aslında onun eylemi ile hareket ederler. İradeyi ve tercih hakkını kullanan da odur.
Din ile teselli olan, Hak Teala'nın zikri ile huzurlu ve mutlu olan kişinin yedi kat gök ve yer ile muhalefeti kalmaz, her şeyle barışık olur.
