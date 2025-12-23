Hace Yusuf Hemedani Rutbetü’l Hayat

2 /20













Kalb, çark gibidir, beden de değirmen taşı gibi. Su, meş'iyyet aleminden hüküm nehri ile gelir ve kalb çarkına vurur. Kalb dönmeye başlar. Su hızlandıkça çark da hızlanır. Çark hızlandıkça taş daha hızlı çalışır, yerinde duramaz. Hazırladığı ve imal ettiği şey buğday, arpa, darı ve susam gibi her ne ise meydana çıkar.

Hâce Yûsuf-i Hemedânî

EBÜ'L-LEYS SEMERKANDÎ'YE GÖRE TERK EDİLMESİ GEREKEN 7 YANLIŞ