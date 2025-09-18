Hayata dair 40 Hadis-i Şerif

1 /40













Resulullah (SAV) buyurdu:

"Müminin durumu hayret edilecek bir şeydir. Her hali onun için hayırdır. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur."

Riyâzü's-Sâlihîn, Hadis No: 28