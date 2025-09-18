Hayata dair 40 Hadis-i Şerif

Allah Resulü (SAV) insanlık için büyük bir örnekti. Taşıdığı ilahi mesajı tebliğ ederken takındığı tavır, gösterdiği hassasiyet ile kalplere taht kurmuştu. Bu sebeple asırlardır müminler hadis-i şerifleri ezberlediler. Müslümanlara düşen Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerini anlamak, tatbik etmek ve bu hal üzere yaşamaya çalışmaktır. Peygamberimizin (SAV) hayata dair hadis-i şeriflerinden kırk tanesini araştırdık.
1/40
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Müminin durumu hayret edilecek bir şeydir. Her hali onun için hayırdır. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur."
Riyâzü's-Sâlihîn, Hadis No: 28
2/40
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi, Allah, onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar."
Buhârî, Merdâ1, 3; Müslim, Birr 49
3/40
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allah, bütün kalbiyle şehit olmayı isteyen kişiyi, yatağında bile ölse, şehitler mertebesine ulaştırır."
Müslim, İmâre 157
4/40
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. Ve insanlarla da iyi geçin!"
Tirmizî, Birr 55
5/40
💠
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup durandır."