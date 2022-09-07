Akdeniz’de bir Türk adası: Girit

Girit'in Akdeniz'deki yeri

🔷 Akdeniz'in büyük adası Girit, tarih boyunca pek çok mücadeleye sahne olur. Girit'in coğrafi olarak kilit bir noktada yer alması mücadelenin temel nedenidir. Yüzölçümü 8259 km² olan adanın uzunluğu 260 km'dir.

🔷 Girit adı Batı dillerinde "Creta, Krete" olarak geçerken, Araplarda "İkridiş, İkritiş" olarak geçer.

🔷 Akdeniz'de sırasıyla Sicilya, Sardinya, Kıbrıs ve Korsika'dan sonra beşinci büyük ada olarak yer alan Girit, Mora yarımadası ile Anadolu'nun güneyinde yer alan Toros sıradağları arasında bir bağlantı noktası görevi görür.