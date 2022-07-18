Yunanistan’a damga vuran Türk: Sadık Ahmet
Lozan Antlaşması ile sınırlarımızın dışında kalan Batı Trakya'daki Türkler zor duruma düştü. Balkan topraklarının bir kısmının Yunanistan'a bağlanmasıyla beraber, bölgede yaşayan Türk nüfusu ana vatandan koparak azınlık haline geldi. Bölgede dışlanan, haklarından mahrum bırakılan mazlum halkımız baskı altına alınarak çeşitli muamelelerle asimile edilmeye çalışıldı. Peki, Yunanistan'da mazlum halkımızın haklarını savunan, Türkler arasındaki direnişin önderi Sadık Ahmet kimdi?
Giriş Tarihi: 18.07.2022
16:46
Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
16:51
🔵 Batı Trakya Türkleri, Osmanlı'nın ilk fetihleri sonrası buraya yerleştirdiği Türklerden oluşur.
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Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan bu alan, doğusunda Türkiye, kuzeyinde Bulgaristan, batısında Makedonya ve güneyinde Ege Denizi bulunan bir bölgedir.
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🔹 Zafer mi hezimet mi?
Türklere uygulanan kısıtlamalar
🔵 Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türkleri,
Yunanlıların sahip olduğu tüm haklar ile aynı haklara sahip olacaktı.
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Fakat ne yazık ki Lozan'da belirtilen bu madde belirtildiği gibi tatbik edilmedi. Batı Trakya'daki Türklerin camilere gitmesi, yönetici olarak kendilerine müftü seçmesi, halkın ve çocukların eğitim alması ve hatta ''Türk'' lafzının zikredilmesine dahi izin verilmedi.
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🔹 1922'den ders almadı hâlâ borçla silahlanıyor
🔵 1947 yılında Gümülcine'de doğan Ahmet, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Henüz lise yıllarında yazdığı yazılarla, Batı Trakya Türklerine yapılan haksızlıklara dur demeye, adaletin yılmaz savunuculuğunu üstlenmeye gayret etti.
🔵 Sadık Ahmet,
1966 yılında Ankara'da başladığı tıp öğrenimini Selanik'te tamamladı.
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🔹 Rumeli Türklüğü
Hem doktor hem dava adamı
🔵 1978 yılından itibaren doktorluk görevine başladı.
1984 yılında cerrah unvanını aldı.
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Doktorluk görevine devam ederken bir yandan da Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgilendi.
🔹 🔹 Sultan Reşad'ın Balkanlar gezisi
Yunanistan ‘’temizlik’’ yapmaya çalışıyor
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1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkartma yapması, Yunanlıların Batı Trakya Türkleri üzerindeki baskısını artırdı.
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Yunanlılar, Batı Trakya'yı Türklerden ''temizlemek'' istiyorlardı. Cami ve mezarlıklara dahi saldırılmaya başlanılan bu dönemde, Sadık Ahmet'in mücadelesi kilit bir rol oynadı.
🔹 🔹 Osmanlı'nın Balkanlar'da yaşayan 10 eseri