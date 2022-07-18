Yunanistan’a damga vuran Türk: Sadık Ahmet

🔵 Lozan Antlaşması ile Batı Trakya Türkleri, Yunanlıların sahip olduğu tüm haklar ile aynı haklara sahip olacaktı.

🔵 Fakat ne yazık ki Lozan'da belirtilen bu madde belirtildiği gibi tatbik edilmedi. Batı Trakya'daki Türklerin camilere gitmesi, yönetici olarak kendilerine müftü seçmesi, halkın ve çocukların eğitim alması ve hatta ''Türk'' lafzının zikredilmesine dahi izin verilmedi.