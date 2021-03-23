Sultan Reşad'ın Balkanlar gezisi... Sürgündeki Abdülhamid Han'a ziyaretin hikayesi
Sultan Mehmed Reşad, 31 Mart Vakası'nda tahttan hâl' edilen Sultan II. Abdülhamid'in ardından tahta çıktı. 93 Harbi'nin etkisi, II. Meşrutiyet'in ilanının yol açtığı sonuçlar, İttihat ve Terakki'nin yönetime dair doğru politikalar kuramaması nedeniyle Balkanlardaki karışıklıklar devam ediyordu. Bu nedenle Sultan Reşad'ın bu coğrafyada bir geziye çıkması uygun görüldü. Seyahat sırasında Selanik'te sürgünde bulunan II. Abdülhamid de ziyaret edildi. Abdülhamid, daha sonra yakınlarına bu seyahat ile ilgili şöyle diyecekti: "
Allah biradere acısın. Adamcağızı çocuk gibi oynatıyorlar. Bu türlü adamlar onu oradan oraya sürükleyip duruyorlar... Bu seyahatin maalesef hiçbir faydası olmayacaktır." Nitekim, zaman Abdülhamid'i haklı çıkaracak ve Balkan topraklarında Osmanlı himayesi 2 yıl sonra son bulacaktı...
Giriş Tarihi: 23.03.2021
19:09
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
20:58
SULTAN MEHMED REŞAD KİMDİR?
Sultan V. Mehmed Reşad, 1909-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin 35. padişahı ve 114. İslam halifesi olarak görev yaptı.
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🔸 2 Kasım 1844 tarihinde Çırağan Sarayı'nda doğan
annesi ise Gülcemal Kadınefendi'dir. V. Reşad'ın babası Sultan Abdülmecid,
🔸 Saray geleneklerine göre yetiştirilen Mehmed Reşad,
öğrendi. Arapça, Farsça ve bazı şer'î bilgiler
🔸 Babası
serbest ve rahat bir yaşam sürdü. Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdülaziz'in padişahlıkları döneminde
🔸 Kardeşi Sultan II. Abdülhamid'in 1876 yılında tahta çıkması ile
ve sarayda gözetim altında yaşadı. Mehmed Reşad veliaht durumuna geldi
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TAHTA ÇIKMASI 31 MART VAKASI SONUCU OLDU
Gözlem altında bir yaşam sürmesi, Sultan II. Abdülhamid'den önceki iki padişahın; yani Sultan Abdülaziz ve V. Murad'ın tahttan indirilmiş olmasıydı.
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ve Mehmed Reşad'ın sarayda kendi yakınlarından başkasıyla görüşmesini yasaklamıştı. II. Abdülhamid bu nedenlerden dolayı endişe duymuş
🔸 Bu kapalı ve korkulu yaşam onu derinden etkiledi. Nitekim
bir sonuç ile oldu. Sultan Reşad'ın tahta çıkışı da önceki padişahlara benzer
🔸 31 Mart Vakası'nın ardından İttihat ve Terakki'nin çoğunlukta olduğu meclis,
ve veliaht Mehmed Reşad Efendi'nin tahta çıkmasına karar verdi. Sultan II. Abdülhamid'i tahttan hâl' etti
🔍 Abdülhamid tahttan neden ve kim tarafından indirildi?
🔸 Sultan Reşad, 27 Nisan 1909 tarihinde tahta çıktı ve
koruyacağına dair yemin etti. şeriatı, Kanûn-ı Esâsî'yi, meşrutiyet usulünü, milletin haklarını ve vatanın menfaatlerini
🔸 Biat merasiminden sonra bütün emel ve arzusunun
bildirdi. devlet ve milletin refah ve saadeti olduğunu
🔸 Beşinci Mehmed unvanıyla tahta çıktığı halde,
adlandırıldı. halk tarafından Sultan Reşad olarak
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SULTAN REŞAD DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN BUHRANLAR
Padişah olduğunda 65 yaşında olan Sultan Reşad'ın 9 yıllık hükümdarlık dönemi büyük buhranlarla geçti.
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her hükümet, buhranlı bir süreçte göreve başladı ve yeni bir buhran sonucu iktidardan ayrıldı. 10 defa hükümet değişikliğinin yaşandığı bu dönemde
🔸 Sultan Mehmed Reşad,
bu buhranları önlemeye ya da yön vermeye dair herhangi bir siyasi bilgi ve tecrübeye sahip değildi.
🔸 Ayrıca anayasaya göre
padişahın sadrazamı tayin yetkisi olsa da yürütmeye dair sorumluluğu yoktu. yürütme organının başı sadrazamdı;
🔸 Bu nedenle
ve saray, siyasi hayatın odağı olmaktan çıkmıştı. Osmanlı sultanının siyasi rolü zayıflamış
🔸 31 Mart Vakası'nın ardından İstanbul'u kontrol altında tutan Hareket Ordusu'nun kumandanı Mahmud Şevket Paşa ise biat merasimi sırasında eski padişah
Sultan II. Abdülhamid'i Selânik'e sürmüştü.
🔸 II. Abdülhamid'in sürgün edileceğinden
haberi vardı. ne padişahın ne de sadrazamın
MEŞRUTİYET’İN İLANIYLA GELEN HUZURSUZLUK SÜRDÜ
1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet'in ardından ülkede bir huzursuzluk başlamış ve bu durum Sultan Reşad döneminde de devam etmişti.
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🔸 Bunun asıl kaynağı,
çeşitli Osmanlı unsurları arasındaki fikir ayrılıklarıydı. anayasa ile yönetilme konusunda
🔸 Hatta bu durum
çıkmasına yol açmıştı. ülkenin çeşitli yerlerinde ayaklanmaların
🔸 Halkla konuşmak ve ülkesini yakından tanımak isteyen
çıkıyordu. Sultan Reşad, sık sık İstanbul içinde gezilere
🔸 Sadrazam ve bazı nâzırlarla birlikte
Sultan Mehmed Reşad, burada din ve ırk farkı gözetmeksizin halkın çeşitli kesimleriyle görüştü. Bursa ve İzmit'i ziyaret eden
🔸 Okullara ve hayır kurumlarına bağışlarda bulunan
dağıttı. Sultan Reşad, bu gezileri dolayısıyla özel olarak bastırılan paralardan hediyeler
🔸 Bu gezilerin sonucunda Sultan Reşad, halkın Osmanlı kardeşliği fikrini benimsediği;
olduğu intibaına vardı. anayasa ve meşruti idarenin bunda etkili
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İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN POLİTİKALARI
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Meşrutiyet'in ilanını sağlamış ve siyasi hayatın odağı haline gelmişti ancak partinin, ülke yönetimine dair herhangi bir hazırlığı yoktu.
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🔸 Bazı kimseler
şahsi çıkarlarını sağlamaya çalışıyorlardı. hürriyet ve meşrutiyet perdesi arkasına gizlenerek
🔸 İktidara sahip olanlar da bunlarla iş birliği yapmak zorunda kaldıkları için
kurulamadı. ülkede arzu edilen istikrarlı ve âdil düzen
🔸 Fırkacılık zihniyetiyle hareket eden İttihatçılar, istemediklerini ve kendilerinden olmayanları istifaya zorlayarak yerlerine kendi adamlarını yerleştirdiklerinden
kişilerin eline geçti. ülke yönetimi bilgisiz ve tecrübesiz
🔸 Anayasa çerçevesinde hükümdarlık etmeye çalışan
onların telkinleri doğrultusunda yerine getirme gayreti içinde oldu. Sultan Reşad, anayasaya dayanan veya dayanır görünen iktidarların tekliflerini