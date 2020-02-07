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Abdülhamid'in hayatı hakkında 34 ilginç gerçek

Abdülhamid, Osmanlı tarihinde belki de en çok merak edilen padişahlardan biri. Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı olan Sultan Abdülhamid, 1876 ila 1909 yılları arasında 33 yıl hükümdarlık yapmıştı. Sultan II. Abdülhamid, dünyanın en buhranlı döneminde tahta çıkmış, Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş ve dindar bir yaşam sürmüştü. Çok yönlü bir eğitimden geçmiş, adaletle yönetilen siyaset anlayışını benimsemiş, diğer ülkelere karşı başarılı bir diplomasi yürütmüştü. Peki, Abdülhamid kaç yılları arasında padişahtı? Abdülhamid'in hayatı nasıldı? İşte, Abdülhamid'in hayatı hakkında 34 ilginç gerçek…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 10:20
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ABDÜLHAMİD’İN HAYATI
ABDÜLHAMİD’İN HAYATI

Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesidir. 1876-1909 yılları arasında 33 yıl hükümdarlık yapmıştır.

Sultan Abdülaziz'in ölümünün ardından tahta geçen Sultan V. Murad'ın azledilmesi sonucu II. Abdülhamid padişah olmuştur. Sultan Abdülmecid'in oğlu olan Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya gelmiştir. Annesi Tirimüjgan Sultan'dır.

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ABDÜLHAMİD 11 YAŞINDAYKEN ANNESİ VEFAT ETTİ
ABDÜLHAMİD 11 YAŞINDAYKEN ANNESİ VEFAT ETTİ

Abdülhamid, henüz 11 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan yaşamını yitirmişti.

Bu vefatın ardından bakımını, Abdülmecid'in çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlendi. Piristû Kadın Efendi, Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü.

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ÇOK YÖNLÜ BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ
ÇOK YÖNLÜ BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ

1861 yılında babası Abdülmecid'in vefatının ardından yerine amcası Abdülaziz geçti. Bu gelişmeyle ağabeyi Şehzade Murad veliahtlığa, kendisi ise tahtın ikinci varisliğine yükseldi.

Sultan Abdülaziz, diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. Abdülhamid, çok yönlü yetiştirilen şehzadelerden biriydi. Çeşitli hocalardan Farsça, Arapça ve Fransızca gibi dil eğitiminin yanında, iki İtalyan eğitimciden musiki dersleri de aldı.

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ÇİFTLİK, BANKA VE DÜNYA PİYASALARI KONUSUNDA BİRİKİMLİYDİ
ÇİFTLİK, BANKA VE DÜNYA PİYASALARI KONUSUNDA BİRİKİMLİYDİ

Saraydan ayrılarak Maslak'taki köşkü ve Kâğıthane'deki çiftliğinde ailesiyle birlikte kendi halinde bir hayat yaşamaya başlayan Abdülhamid, diğer şehzadeler borç içindeyken tutumlu özelliğiyle çiftlik ve borsa işlerinden hatırı sayılır bir servet elde etti.

Tahta geçeceğini düşünmediği için kendisini hayata hazırlayan Şehzade Abdülhamid, çiftlik, banka, borsa, dünya piyasaları konusunda ileride çok işine yarayacak konularda önemli birikime sahip oldu.

Ayşe Osmanoğlu'nun kaleminden Abdülhamid'in özel yaşamı

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AT BİNMEDE VE MARANGOZLUKTA MAHİRDİ
AT BİNMEDE VE MARANGOZLUKTA MAHİRDİ

Abdülhamid şehzadeliğinde gayet cesur ve serbestti. Kırlarda gezinmekten zevk alırdı. Ata binerdi. Hem de atların en sertine biner ve saatlerce gezerdi.

Bahçelerinde kuşlar, tavuklar, hindiler besler bakımlarıyla meşgul olurdu. Sarayda ise, kendine ait marangozhanesinde oymacılıkla uğraşırdı.

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