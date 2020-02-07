Abdülhamid, Osmanlı tarihinde belki de en çok merak edilen padişahlardan biri. Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı olan Sultan Abdülhamid, 1876 ila 1909 yılları arasında 33 yıl hükümdarlık yapmıştı. Sultan II. Abdülhamid, dünyanın en buhranlı döneminde tahta çıkmış, Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş ve dindar bir yaşam sürmüştü. Çok yönlü bir eğitimden geçmiş, adaletle yönetilen siyaset anlayışını benimsemiş, diğer ülkelere karşı başarılı bir diplomasi yürütmüştü. Peki, Abdülhamid kaç yılları arasında padişahtı? Abdülhamid'in hayatı nasıldı? İşte, Abdülhamid'in hayatı hakkında 34 ilginç gerçek…
Giriş Tarihi: 07.02.2020
16:15
Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
10:20
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
34
ABDÜLHAMİD’İN HAYATI
2
34
ABDÜLHAMİD 11 YAŞINDAYKEN ANNESİ VEFAT ETTİ
3
34
ÇOK YÖNLÜ BİR EĞİTİMDEN GEÇTİ
4
34
ÇİFTLİK, BANKA VE DÜNYA PİYASALARI KONUSUNDA BİRİKİMLİYDİ