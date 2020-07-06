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Sultan Abdülhamid'in arşivinden Japonya fotoğrafları

Döneminin en büyük görsel arşivi olan Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu, 36 binden fazla fotoğrafı barındırıyor. Tarihe ışık tutan bu arşivde Japonya da yer alıyor. Uzak Doğu ülkelerindeki şehir ve tabiat güzelliklerini, sarayları, gemi, müze ve sanat eserlerini konu alıyor. Peki, Osmanlı ile Japonya arasındaki dostluğun başlangıcı olan felaket neydi? Japonya'yı İslam ile tanıştıran alim Abdürreşid İbrahim, buradaki halktan nasıl bahsetti? İşte Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Japonya...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 17:30
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Japonya'dan bir nehir üzerindeki köprü ve kayık

Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşiviydi. Abdülhamid Han, bu fotoğraf koleksiyonuyla Osmanlı Devleti'nin büyük sınırları içerisinde ortaya çıkacak mukadderatı da düşünerek o günkü devletin durumunu kayıt altına aldı.

Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

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Japonya'da bir sahil yerleşim

Sultan Abdülhamid, medeniyet kurucusu olduğumuzu göstermek adına Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'nun 2 seçkisini British Museum'a ve daha sonra da Washington'a gönderdi. 918 albüm dışında İngiltere'ye gönderilen 51 albümde 800, Amerika'ya gönderilen 51 albümde de 1700 fotoğraf yer alıyordu.

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Japonya'da bir limanda yelkenli

Fotoğraf koleksiyonunda, 918 albüm ve 36 bin 585 fotoğraf yer alıyor. Bu kareler kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyor. Osmanlı dönemine ait sivil mimari, dini mimari, resmi binalar, meydanlar, külliyeler, köprüler, kervansaraylar, mektepler, hastaneler ve yolların bu fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Roma

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Oda içerisinde yazı yazan bir Japon kadın

Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nu değil, dünyanın çok uzak ülkelerini içine alan geniş bir yelpazeye sahip olan fotoğraf koleksiyonunda, dönemin en büyük fotoğraf ustaları veya fotoğrafhaneleri olarak yaklaşık 263 imza dikkati çekiyor.

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Bir odada üzerinde sayfalar olan sehpa çevresinde Japon kadınlar

Sultan II. Abdülhamid'in tanıma ve tespit aracı olarak kullandığı fotoğrafların bir kısmı Amerika, Avrupa ile başta Japonya olmak üzere bazı Uzak Doğu ülkelerindeki şehir ve tabiat güzelliklerini, sarayları, fabrikaları, gemi, silah ve çeşitli sanayi ürünlerini, din ve devlet büyüklerini, müze ve sanat eserlerini konu alıyor. İşte Sultan II. Abdülhamid'in tarihe ışık tutan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'ndan Japonya fotoğrafları…

Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Mısır

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