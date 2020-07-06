Sultan Abdülhamid'in arşivinden Japonya fotoğrafları

Bir odada üzerinde sayfalar olan sehpa çevresinde Japon kadınlar

Sultan II. Abdülhamid'in tanıma ve tespit aracı olarak kullandığı fotoğrafların bir kısmı Amerika, Avrupa ile başta Japonya olmak üzere bazı Uzak Doğu ülkelerindeki şehir ve tabiat güzelliklerini, sarayları, fabrikaları, gemi, silah ve çeşitli sanayi ürünlerini, din ve devlet büyüklerini, müze ve sanat eserlerini konu alıyor. İşte Sultan II. Abdülhamid'in tarihe ışık tutan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'ndan Japonya fotoğrafları…

Osmanlı arşivinden fotoğraflarla Mısır