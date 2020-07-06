Sultan Abdülhamid'in arşivinden Japonya fotoğrafları
Sultan Abdülhamid'in arşivinden Japonya fotoğrafları
Döneminin en büyük görsel arşivi olan Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu, 36 binden fazla fotoğrafı barındırıyor. Tarihe ışık tutan bu arşivde Japonya da yer alıyor. Uzak Doğu ülkelerindeki şehir ve tabiat güzelliklerini, sarayları, gemi, müze ve sanat eserlerini konu alıyor. Peki, Osmanlı ile Japonya arasındaki dostluğun başlangıcı olan felaket neydi? Japonya'yı İslam ile tanıştıran alim Abdürreşid İbrahim, buradaki halktan nasıl bahsetti? İşte Sultan Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflarla Japonya...
Giriş Tarihi: 06.07.2020
09:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
17:30