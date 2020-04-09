Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları
Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları
Sultan Abdülhamid'in Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olarak bilinir. Tarihe ışık tutan bu arşivde 36 binden fazla fotoğraf yer alıyor. II. Abdülhamid'in bu koleksiyonu sayesinde Osmanlı dönemine ait camiler, resmi binalar, meydanlar, külliyeler, köprüler, kervansaraylar, mektepler, hastaneler ve yollar bu fotoğraflarla kayıt altına alındı. Dönemin en büyük fotoğraf ustalarının imzaları olan Sultan Abdülhamid'in tarihe ışık tutan arşivinden Osmanlı fotoğraflarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 09.04.2020
15:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
12:25