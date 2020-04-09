Sultan Abdülhamid'in arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Edirne Sultan Selim Cami-i Şerifi'nin

şadırvan avlusu-B. Kargopoulo

Sultan II. Abdülhamid'in tanıma ve tespit aracı olarak kullandığı fotoğrafların bir kısmı Amerika, Avrupa ile başta Japonya olmak üzere bazı Uzak Doğu ülkelerindeki şehir ve tabiat güzelliklerini, sarayları, fabrikaları, gemi, silah ve çeşitli sanayi ürünlerini, din ve devlet büyüklerini, müze ve sanat eserlerini konu alıyor.