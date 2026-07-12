Sultan II. Abdülhamid’in Hayvan Sevgisi

1 /11 Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'ndaki hayvan sevgisi















🔎 II. Abdülhamid 1876 yılında Osmanlı tahtına oturmuş ve 33 yıl boyunca imparatorluğun yönetimini üstlenmişti. Sultan, Yıldız Sarayı'na ayrı bir ilgi duyuyordu. Bu sebeple hayatının büyük bir kısmını burada geçirmiş, sarayı büyüleyici bir yaşam alanına dönüştürmüştü.

🔎 Özellikle dış bahçede çeşitli hayvanlara özel mekanlar ayırmış, uzmanlar tarafından bakımlarının en iyi şekilde sağlanmasına vesile olmuştu. Abdülhamid için hayvanlar, bir hobiden çok daha fazlasıydı.

🔎 Bu ilginin sunduğu iş fırsatları, yabancı konuklarda bıraktığı hayret ve hatta hayvanlardan elde edilen ürünlerle kurulan küçük fabrikalar, bunun yalnızca bir hobiden çok daha fazlası olduğunu ispatlamakta.

II. ABDÜLHAMİD KİMDİR?