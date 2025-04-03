Çağdaş İslâmî uyanışın önderi Aliya İzzetbegoviç'ten "Geleceği Yenilemek"
Yayınlanma Tarihi: Nisan 03, 2025 09:33 Güncelleme Tarihi: Nisan 03, 2025 10:15
Bosna-Hersek ile adeta bütünleşen isim, Aliya İzzetbegoviç. Bilge Kral lakabıyla dünyaya nam salan Aliya, 20. yüzyıl Müslüman yazarların en önemli müelliflerindendir. Batı'nın, İslam'a düşmanlığını net bir şekilde gören Bilge Kral, bunu her eserinde dile getirmiş ve bunu bir sorumluluk görmüş, son nefesine kadar bu mücadelesine devam etmiştir. İşte, İzzetbegoviç'in kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan oluşan "Geleceği Yenilemek" eserinden sizler için alıntılar...
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Pasiflik ve duyarsızlık Batı'yı çok iyi karakterize ediyor.
ALİYA İZZETBEGOVİÇ