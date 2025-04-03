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Çağdaş İslâmî uyanışın önderi Aliya İzzetbegoviç'ten "Geleceği Yenilemek"

Yayınlanma Tarihi: Nisan 03, 2025 09:33 Güncelleme Tarihi: Nisan 03, 2025 10:15

Bosna-Hersek ile adeta bütünleşen isim, Aliya İzzetbegoviç. Bilge Kral lakabıyla dünyaya nam salan Aliya, 20. yüzyıl Müslüman yazarların en önemli müelliflerindendir. Batı'nın, İslam'a düşmanlığını net bir şekilde gören Bilge Kral, bunu her eserinde dile getirmiş ve bunu bir sorumluluk görmüş, son nefesine kadar bu mücadelesine devam etmiştir. İşte, İzzetbegoviç'in kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan oluşan "Geleceği Yenilemek" eserinden sizler için alıntılar...

1/20

🔸

Fikirleri engellemede gücün pek yardımı olmaz.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ

2/20

🔸

Görevini yerine getirmek her zaman için, hiçbir şey yapmamaktan daha zordur.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ

3/20

🔸

Kur'an, keza sıkıntıların sonrasında da ferahlığın geldiğini hatırlatır.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ

4/20

🔸

Pasiflik ve duyarsızlık Batı'yı çok iyi karakterize ediyor.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ

İbn Hazm El-Endelüsi'den Erdemli İnsanın Yol

5/20

🔸

İnsanın hayatı bir bakıma yetiştiği dönemdeki şartlardan hareketle anlamlandırılabilir.

ALİYA İZZETBEGOVİÇ

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