İbn Hazm El-Endelüsi'den Erdemli İnsanın Yol
Yayınlanma Tarihi: Mart 15, 2025 10:26 Güncelleme Tarihi: Mart 15, 2025 11:01
Güvercin Gerdanlığı kitabı ile tanınan İbn Hazm, eserleriyle pek çok insana yol gösterici bir rehber olmuştur. Erdemli İnsanın Yol Haritası adlı eserinde gencinden yaşlısına, öğrencisinden öğretmenine kadar herkesin ve her kesimin dikkate alması ve uygulaması gereken öğütlerde bulunmakta. İşte, İbn Hazm El-Endelüsi'nin bu kitabından sizler için alıntıları bir araya getirdik.
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Seni terk edenin üzerine düşme, hem düş kırıklığına uğrar hem de rezil olursun!
İbn Hazm El-Endelüsi
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Eğer ben bir şeyin doğruluğundan eminsem İsterse bütün dünya benim düşündüğümün tersini düşünsün, başkalarının düşünceleriyle ilgilenmem.
İbn Hazm El-Endelüsi