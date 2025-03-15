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Anasayfa Galeri İslam İbn Hazm El-Endelüsi'den Erdemli İnsanın Yol

İbn Hazm El-Endelüsi'den Erdemli İnsanın Yol

Yayınlanma Tarihi: Mart 15, 2025 10:26 Güncelleme Tarihi: Mart 15, 2025 11:01

Güvercin Gerdanlığı kitabı ile tanınan İbn Hazm, eserleriyle pek çok insana yol gösterici bir rehber olmuştur. Erdemli İnsanın Yol Haritası adlı eserinde gencinden yaşlısına, öğrencisinden öğretmenine kadar herkesin ve her kesimin dikkate alması ve uygulaması gereken öğütlerde bulunmakta. İşte, İbn Hazm El-Endelüsi'nin bu kitabından sizler için alıntıları bir araya getirdik.

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Seni terk edenin üzerine düşme, hem düş kırıklığına uğrar hem de rezil olursun!

İbn Hazm El-Endelüsi

İmam Maturidi'nin hikmetli sözleri

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Kendi eksikliklerini başkalarından daha iyi görüp bilene ne mutlu!

İbn Hazm El-Endelüsi

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Şu dünyada bütün olayları dikkatle izlersen huzurun kaçar.

İbn Hazm El-Endelüsi

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Seni yürekten seveni sakın bırakma.

İbn Hazm El-Endelüsi

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Eğer ben bir şeyin doğruluğundan eminsem İsterse bütün dünya benim düşündüğümün tersini düşünsün, başkalarının düşünceleriyle ilgilenmem.

İbn Hazm El-Endelüsi

Abdülkadir Geylani el-Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'l Rahmani

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