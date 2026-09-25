562 yıllık Üstü Açık Camii

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KADIRGA YAYLASI

🔸 Doğu Karadeniz'de bulunan Kadırga Yaylası, doğal güzelliği ile dikkat çeker. Tarihi, 5 asır öncesine uzanan Üstü Açık Camii'nin burada olması da ona ayrı bir değer katar.

🔸 Gümüşhane ve Trabzon sınırları arasında yer alan yayla, Gümüşhane iline bağlı Kürtün'ün Süme Köyü'ndedir. Rakımı yaklaşık 2 bin 300 metre yükseklikte olan Kadırga, merkezden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunur.