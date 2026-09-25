562 yıllık Üstü Açık Camii
Trabzon-Gümüşhane sınırında bulunan tarihi Üstü Açık Camii, ilginç mimarisi ile dikkat çekmekte. Kubbesi ve çatısı olmayan ibadethane, dünya üzerinde eşi benzerine rastlanmayan yapılardan biri. Geçmişi Osmanlı'ya kadar uzanan cami, asırlar aşarak günümüze kadar gelmekte. Sizin için beş yüzyıldır varlığını sürdüren Üstü Açık Camii'nin hikayesini araştırdık.
KADIRGA YAYLASI
🔸 Doğu Karadeniz'de bulunan Kadırga Yaylası, doğal güzelliği ile dikkat çeker. Tarihi, 5 asır öncesine uzanan Üstü Açık Camii'nin burada olması da ona ayrı bir değer katar.
🔸 Gümüşhane ve Trabzon sınırları arasında yer alan yayla, Gümüşhane iline bağlı Kürtün'ün Süme Köyü'ndedir. Rakımı yaklaşık 2 bin 300 metre yükseklikte olan Kadırga, merkezden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunur.
🔸 Doğal ve tarihi zenginliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında olan Kadırga Yaylası'nda 1400'lü yıllardan bu yana şenlikler düzenlenir. Ülkemizin en eski geleneksel yayla şenliği olma özelliği taşıyan Kadırga Şenlikleri, her yıl temmuz ayında yapılır.
🔸 On binlerce kişinin katıldığı ve halk oyunları gösterileri, yarışmalar, davul zurnalı eğlencelerin yapıldığı şenlik, oldukça keyifli geçer. Bununla birlikte yaylanın tarihi yapısı Kadırga Açık Camii'de topluca cuma namazı kılınır.
KADIRGA AÇIK HAVA CAMİİ
🔸 İlginç mimari yapısı ile dikkat çeken cami, dünya üzerinde eşine az rastlanan türdendir. Çevresi taşlarla çevreli olan yapıda sadece iki adet minare bulunur. Çatısı, kubbesi ve hatta duvarı dahi yoktur.
🔸 Böyle farklı mimarisi olan caminin elbette dillere destan bir hikayesi olacaktır. Tarihi Osmanlı'ya kadar uzanan cami, asırlar aşarak günümüze gelir.
AÇIK HAVA CAMİİ HİKAYESİ
🔸 Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğu'nu yıkar. Ardından devletin doğu sınırlarını güvence altına almak için Trabzon'u fethetme kararı alır.
🔸 Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra padişah, donanma ve kara ordusu ile Trabzon'a hareket eder. Tarihler 1461 yılını gösterdiğinde, bizzat Fatih'in komuta ettiği ordu, başkenti Trabzon olan Komnenos Krallığı'nı kuşatır. Bu duruma uzun süre dayanamayan krallık teslim olur ve Trabzon, Türklerin egemenliği altına girer.
Osmanlı'nın savaş hazırlıklarını yaptığı "Kocayayla" hakkında tarihi bilgiler
🔸 Trabzon'un Türk eğemenliğine geçmesinden sonra padişah, komutanlarına Kadir Ağa'yı sorar. Kadir Ağa'nın Kadırga Yaylası'nda savaşırken şehit düştüğünü öğrenir ve bunun üzerine dostunun mezarını ziyaret etmek ister.
🔸 Fatih Sultan Mehmet, askerleriyle beraber yaylanın bulunduğu bölgeye doğru yola çıkar. Kaynaklara göre temmuz ayının üçüncü cuma günü, sabah saatlerinde cesur arkadaşının kabrini ziyaret eder.