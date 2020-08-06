Karadeniz'in görmeniz gereken ahşap camileri...

📌Doğu Karadeniz'de yöresel mimarinin en önemli göstergelerinden biri olan camilerin ahşaptan yapılmasındaki en önemli etken, bölgenin orman bakımından zengin olması.

📌Dikdörtgen ya da kare olarak yapılan ve düzgün kesme taşlarla temeli çıkılan camilerde, daha sonra dayanıklılığı ile bilinen kestane, meşe ve karaağaç kullanıldığı görülüyor.

📌Minber ve mihraplarının genellikle ceviz ve incir ağacından yapıldığı asırlık camilerin kapı işlemelerinde ise ahşap oyma sanatının zenginlikleri sergilenir.

📌Vaiz kürsülerinin çeşitli geometrik ve bitki motifi şekilleriyle süslendiği camilerin bir diğer önemli özelliği ise neredeyse hepsinde son cemaat yerinin bulunması...

📌Camilerin kare ya da dikdörtgen olarak yapılan tavanları ise birbirinden farklı kök boyalarla yapılan süslemelerle ayrı bir güzellik yansıtır.