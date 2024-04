Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı ile "Romeo ve Juliet" oyununu izledi

Oyun, Türkiye 'den Devlet Tiyatroları ve Yunanistan'dan Atina Konser Salonu Megaron ve Yorgos Lykiardopoulos kültürel organizasyonu Lykofos ortak projesiyle Ege 'nin her iki yakasında tiyatroseverlerle buluşuyor.Yunanistan ve Türkiye'den sanat kurumları ile sanatçıları bir araya getiren proje, iki ulus arasında köprü kurmayı hedefliyor.Dün İstanbul 'da ilk gösterimi yapılan ve 28 Nisan'a kadar sahnelenmeye devam edecek esere ilişkin AKM'de gerçekleştirilen basın toplantısında Bakan Mehmet Ersoy , Bakan Lina Mendoni ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.Sanatın evrenselliğinin insanlık için daima ortak bir çatı olduğunun altını çizen Ersoy, "Sanat en güzel, en anlamlı birlikteliklere ev sahipliği yapmıştır. Bizler de buna sahip çıkmanın, katkı ve değer sunmanın gayretindeyiz. İnanıyorum ki bu proje sadece bir başlangıç olacak, önümüzdeki dönemlerde sanatın diğer alanlarına da yayılacaktır." dedi.Bakan Ersoy, " Romeo ve Juliet "in Shakespeare 'in eşsiz kaleminden çıkan ölümsüz klasik bir eser olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Bizler de bu eseri, sanatçılarımızın kendi kültürel ve tarihsel geçmişlerinden ilham alarak yeniden yorumladıkları bir temsille sahneye taşıyoruz. Oyundaki aileler kendi aralarında anadillerinde konuşurken, bir araya geldiklerinde bildikleri tek ortak dil olan İngilizce ile iletişim kuracaklar. Bu yaklaşım, farklı dillerin ve kültürlerin etkileşimiyle insan doğasının derinliklerine inerek evrensel duyguları keşfetmeyi amaçlamaktadır. Esere günümüz dünyasından açılan bu çağdaş bakış açısı ve yeni yorum vesilesiyle Türkiye ve Yunanistan'ın köklü kültürel mirasını da bir araya getirmiş ve iki ülke arasında derinleşen kültürel diyaloğu sembolize etmiş olacağız."- "İki ülkede toplamda 13 temsil gerçekleştirilecek"Eserin provalarının Yunanistan'da 18 Şubat'ta başladığını belirten Mehmet Ersoy, "Yönetmen Lefteris Giovanidis 'in rejisiyle sahneye taşınan eser, Türkiye'de sanatseverlerle buluşmasının ardından mayıs ayında, Atina'da perdelerini açacak ve iki ülkede toplamda 13 temsil gerçekleştirilecek. Ayrıca 17-27 Mayıs arasında, Antalya 'da düzenlenecek olan 14 . Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yer almasını da planlıyoruz. Yine yaz aylarında ve önümüzdeki tiyatro sezonunda Türkiye'nin ve Yunanistan'ın farklı şehirlerinde sahnelenmesi, Avrupa'daki prestijli tiyatro festivallerine katılımı söz konusu olacak." diye konuştu.Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilerek daha ileri boyuta taşınması adına bundan sonra da Yunanistan'ın ilgili kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm ve iş birliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Mevkidaşımla Türkiye Kültür Yolu Festivalleri üzerine de konuştuk, inşallah birkaç şehrimize Yunanlı sanatçılarla katılacaklar. Biz de Türk sanatçılarla Yunanistan'daki etkinliklere katılacağız. Bakan Lina Mendoni'ye, Pire Belediye Tiyatrosunun ve Devlet Tiyatrolarının çok değerli sanatçılarına ve Lefteris Giovanidisi'in şahsında, sahne arkasında bu esere emek veren bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sanatseverleri bu özgün ve özel temsili izlemeye davet ediyorum."- "Türkiye ve Yunanistan tarafından ilişkilerin çok iyi olduğunu görüyoruz"Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise eserin sahneye konulma sürecinden bahsederek, Türk- Yunan ilişkileri bakımından oyunun İstanbul'da izleyicilerle buluşmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.Romeo ve Juliet'in en güzel aşk hikayesi, aynı zamanda da bir drama olduğunu belirten Mendoni, Lefteris Giovanidisi'ye, oyunda rol alan Devlet Tiyatrosu ve Yunan sanatçılara teşekkür etti.Mendoni, oyunun sahnelendiği Ankara'da da çok güzel, olumlu yorumlar aldıklarını aktararak, "Bu oyun bir başlangıç olabilir. İki toplum olarak kültürel bağlarımızı daha da yüksek hale getirebiliriz. Sadece devlet düzeyinde değil, özel kuruluşlar arasında da ortak projelerin ve ikili işbirliklerinin olduğunu öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. Yakın zamanda sizleri Atina'ya 16 Mayıs'ta sahnelenecek oyuna da bekliyorum. Eminim oyun, Atina'da da çok iyi karşılanacak." değerlendirmesini yaptı.Bakan Ersoy ve Mendoni, AKM Tiyatro Salonu'nda yer alan "Romeo ve Juliet" resim sergisini de gezdi.Üst yazı ile Türkçe, Yunanca ve İngilizce oynanan "Romeo ve Juliet"de, Juliet'i Calliope Chaska, Dadı'yı Roula Pateraki, Rahip Lawrence'ı Eray Eserol, Capulet'i Nikos Karathanos, Lady Capulet'i Maria Diakopanagiotou, Mercutio'yu Şevki Çepa, Benvolio'yu Efe Akercan, Tybalt'u Spyros Margkoudakis, Paris'i Nikos Konstantopoulos, Uşak'ı ise Dimitris Charalampopoulos canlandırıyor.