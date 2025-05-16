Otlarıyla meşhur Girit mutfağı

4 /10 Giritli Türkler













🔹 Gelelim, bu güzel adanın mutfak kültürünün detaylarına. Dünya üzerinde en meşhur mutfaklardan birine sahip olan Girit; otları, zeytin yağlıları, zeytin, incir, susam, üzüm ve deniz ürünleriyle biliniyor. Bu kültürde otların yanı sıra kuzu etiyle yapılan yemekler de bir o kadar sevilmekte.

🔹 Yunanistan ile Türkiye arası yaşanan mübadele sonrası Giritli Türk halk; Ege, Akdeniz ve Anadolu'ya yerleştiklerinde o güzel yemek kültürlerini de getirerek bulundukları her yörede farklarını ortaya koymuşlardır.