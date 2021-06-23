Selçuklular savaştan önce nasıl beslenirdi? Geçmişten günümüze mutfak kültürü...

📌Kurut adı verilen ürün de bu devirde görülürdü. Kurutulmuş peynir topu olan bu yiyecek oldukça tuzluydu. İnsanların protein ve minarel ihtiyacını giderirdi. Bu yiyecek Selçuklu döneminde de kullanılmış, savaş azığı olarak görülmüştür.

➡Güneşte kurutma yöntemi ile oldukça kolay uygulanabilirdi.

(X) ◽ 'Dananın kuyruğunu koparan' lezzet ◽

📌Geçmişten günümüze gelen esas Türk yemeği, haşlamadır. Eteğin haşlanmak suretiyle yenmesiyle oluşur. Şölen gibi büyük davetlerde et haşlanırdı.

➡ Haşlama, etin korunmasını ve yenildiğinde midede kolayca hazmedilmesini sağlardı. Çeşitli otlarla beraber tüketilebilirdi. Bunlardan biri ışkın otuydu. C vitamini, demir ve çinko bakımından oldukça zengindi.