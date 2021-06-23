Selçuklular savaştan önce nasıl beslenirdi? Geçmişten günümüze mutfak kültürü...
Toplumların yaşam şekilleri, mutfak kültürlerine yansır. Medeniyetimiz de tarih boyunca zengin mutfağı ile adından sıklıkla söz ettirmiştir. Öyle ki dünyanın en önemli mutfakları arasında yer alır. Peki, Selçuklu savaştan önce nasıl beslenirdi? Osmanlı'da sofra adabı nasıldı? Geçmişten günümüze mutfak kültürü...
Giriş Tarihi: 23.06.2021
16:52
Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
17:19
ORTA ASYA’DA TÜRKLERİN BESLENME DÜZENİ
📌Orta Asya'da Türkler, bozkırda göçebe halinde yaşıyordu. Bundan dolayı da
et oluşturuyordu. Uzun mesafeyi katetmek ve savaşabilmek için yemeklerinin temelini, bu şekilde sağlıyorlardı. gerekli proteini
📌Et dışında
gibi hububat türünü tükettiğini Divan-ı Lügati't Türk'ten öğreniriz. darı ve buğday
(X) ◽
Divanü Lügati't-Türk'te sosyal hayatı anlatan kelimeler ◽
➡Türkler, savaş ve göçlerde uzun mesafeleri katederken yanlarındaki
kurutulmuş et kullanırlardı. yemek yükünü azaltabilmek için
➡Bunlardan arasında
, geçmişten günümüze kadar ulaşan en önemli Türk yemeklerinden biriydi. Bu yiyeceği pastırma pişmesini sağlardı. at ile eyerlerinin arasına bastırarak
📌Kurut adı verilen ürün de bu devirde görülürdü. Kurutulmuş peynir topu olan bu yiyecek oldukça tuzluydu. İnsanların
giderirdi. Bu yiyecek Selçuklu döneminde de kullanılmış, protein ve minarel ihtiyacını savaş azığı olarak görülmüştür.
➡Güneşte kurutma yöntemi ile oldukça kolay uygulanabilirdi.
(X) ◽ ' Dananın kuyruğunu koparan' lezzet ◽
📌Geçmişten günümüze gelen
, haşlamadır. Eteğin haşlanmak suretiyle yenmesiyle oluşur. Şölen gibi büyük davetlerde et haşlanırdı. esas Türk yemeği
➡ Haşlama, etin korunmasını ve yenildiğinde midede kolayca hazmedilmesini sağlardı. Çeşitli otlarla beraber tüketilebilirdi. Bunlardan biri ışkın otuydu.
oldukça zengindi. C vitamini, demir ve çinko bakımından
📌Tüketilen et ve et ürünleri sayesinde karbonhidrat, protein ve vitamin anlamında vücutlarını güçlendiriyordu.
📌Eski Türklerde
Bunun yerine sebze ve yabani meyveler tüketilirdi. tatlı yoktu.
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Biliyor muydunuz?
Savaşa giden Kazakların etin sinirli taraflarını tüketirdi. Bunun savaşlarda daha dayanıklı hale getirdiklerini düşünürlerdi.
(X) ◽ Şehirlerle özdeşleşen yemekler ◽
📌Ekonomisi hayvancılığa dayanan toplumlar, genellikle hayvanlardan beslenir. Bundan dolayı da
koyun, deve, keçi gibi hayvanlar oluştururdu. Orta Asya'daki Türklerin gıdalarının temelini
📌Batı Türkistan'a doğru göç edildiğinde ise
gibi hububat ağırlıklı beslenilmeye başlandı. buğday, darı
➡ Tutmaç yemeği burada çok meşhurdu.
➡ Ekşimik de sütten türetilen geçmişten günümüze kadar ulaşan yiyeceklerden biriydi.
SELÇUKLU’DA BESLENME KÜLTÜRÜ
📌Selçuklu mutfak kültürü hakkında tarihi kaynaklarda çok geniş bilgi bulunmaz. Bununla birlikte daha ziyade
et ve buğday merkezli beslenildiği bilinir.
📌Günlük yiyecekler arasında
görülürdü. Savaşlarla geçen hayatın yoğun temposunda, çok uzun zaman alabilecek yemekler tercih edilmezdi. Kısa sürede pişirilen ama doyuruculuğu yüksek besinler tüketilirdi. çabuk pişen yemekler
(X) ◽ Selçuklular dönemindeki mutfak araç gereçleri ◽
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üzerine yağ veya şeker dökülerek yenmesi gibi basit ama doyurucu yemekler ön plana çıkardı. Hamurun kesilmesi, yağda kızartılması,