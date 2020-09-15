Şehirlerle özdeşleşen yemekler

📌 Zengin ve renkli bir mutfağa sahip olan Siirt, insanların önemli lezzet rotalarından biridir. Sebze ve bakliyatların yoğunlukta olmasına rağmen, et ve sakatat yemekleriyle bilinir.

📌 Perde pilavının kültürel alt yapısı bulunur. Her bir malzemesine özel anlam yüklenen pilavdaki pirinç bereketi, kuruyemişler çocukları, karabiber acı günleri, üzüm tatlı günleri, pilavı kaplayan yufka ise aile birliğini sembolize eder.