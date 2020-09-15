Şehirlerle özdeşleşen yemekler
Dünyanın en önemli mutfaklarından birine sahip olan ülkemiz, her köşesi ayrı bir lezzeti barındırıyor. Yüzyılların deneyiminden süzülerek kuşaktan kuşağa aktarılan bu yemekler, köklü ve çok yönlü bir mutfak kültürünü oluşturuyor. Öyle ki şehirin sadece sokaklarını gezmeniz yeterli olmaz aynı zamanda simgeleşen lezzetlerini de tatmanız gerekir. Sizler için şehirlerle özdeşleşen yemekleri derledik.
Giriş Tarihi: 15.09.2020
15:07
Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
15:25
📌 Farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı Mardin, hoşgörünün sembolüdür. Dantel gibi işlenen taşların her mevsim ayrı renge dönüşmesiyle adeta tarihe yolculuk yaptıran şehir, mutfağıyla da ziyaretçilerinin damağına hitap ediyor. Genellikle baharatlı ve yağlı yapılan yemekler, et, süt gibi malzemelerle zenginleştiriliyor. Zingil, kıtkat, kıdre, dobo, firkiye, ikbebet, sembusek ve hıllaviye gibi yöresel tatların tarifleri, 300 yıl öncesine dayanır. Fakat
Mardin denilince akla ilk gelen yemek iroktur.
Mardin'de kaburga dolması, dobo, soğan kebabı, firkiye, zingil ve mırra kahvesini de tatmayı unutmayın.
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İrok için gerekli malzemeler:
1 kilo yağsız dana kıyma
5 adet kuru soğan 300 gr çiğ köftelik et 1 demet maydanoz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı yeni bahar 1 tatlı kaşığı kişniş 1 çay kaşığı tuz 1 yumurta 1 kilo ince bulgur 1 su bardağı sıvı yağ
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İrok yapılışı
📌 Soğanlar ince doğranır, bir tencerenin içinde pembeleşinceye kadar yağda kavrulup üzerine kıyma eklenip birlikte kavrulur. Ateşten alınır içine tuz, karabiber, yenibahar ve kıyılmış maydanoz konulur. Diğer taraftan ince bulgur bir leğenin içinde iyice yoğrulur. İçine dövülmüş et, kişniş, tuz ve 1 yumurta eklenip yeniden yoğrulur. Mandalina büyüklüğünde top haline getirilip içi oyulur. İçi doldurulduktan sonra da elle yuvarlatıp tepsiye dizilir. Daha sonra kızgın ateşte kızartılır ve servis edilir.
ÇANAKKALE- İSKORPİT ÇORBASI
📌 Binlerce yıldır farklı medeniyetleri barındıran Çanakkale'nin tarihi geçmişi yemeklerine de yansımıştır.
Akdeniz mutfağının hakim olduğu şehirde, zeytinyağlıların yanında lüfer, levrek, sardalye ve palamut gibi balık türleri tüketilir.
📌 Çanakkale mutfağında ilk denemeniz gereken yemeklerden biri
iskorpit çorbasıdır. Balığın domates, havuç ve unla harmanlanmasıyla tadına doyamayacağınız bir lezzet ortaya çıkıyor.
❗ Tumbi, ıspanak sarması, çırpma, melki ve metezi de denemeyi unutmayın.
İSKORPİT ÇORBASININ YAPILIŞI
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İskorpit çorbası için malzemeler
1 adet iskorpit
1 adet havuç 1 adet domates 1 çay bardağı un 2 diş sarımsak yarım soğan yarım limon 3 – 4 dal maydanoz 3 defne yaprağı 3 – 4 dal dereotu 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı toz biber1 çay kaşığı pul biber 2 çay kaşığı tuz yarım çay bardağı zeytinyağı 1 lt su
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İskorpit çorbası yapılışı
İskorpit temizlenerek derisi ve kılçıkları alındıktan sonra suya konulur. Sarımsaklar bütün halinde, soğan ve limon ikişer parçaya bölünerek, defne yaprağı, maydanoz katılarak 15 dakika süreyle orta ateşte pişirilir. Sürenin sonunda balık süzgeç yardımıyla alınarak, soğumaya bırakılır. Haşlama suyundaki diğer malzemeler süzülerek posaları atılır. Zeytinyağı bir tencereye konulur kızdığında rendelenmiş havuç, toz biber, karabiber, dereotu, pul biber ve un eklenerek 3 – 4 dakika süreyle kavrulur. Daha sonra rendelenmiş domates ile birlikte, 1–2 dakika daha pişirilir. Haşlamada kullanılan balık suyundan 2 su bardağı su malzemelere eklenir. Kaynama başladığında içine didilmiş balık etleri ve tuz eklenip birkaç dakika sonra ateşten alınarak servis edilir.
📌 Zengin ve renkli bir mutfağa sahip olan Siirt, insanların önemli lezzet rotalarından biridir. Sebze ve bakliyatların yoğunlukta olmasına rağmen, et ve sakatat yemekleriyle bilinir.
📌 Perde pilavının kültürel alt yapısı bulunur. Her bir malzemesine özel anlam yüklenen pilavdaki pirinç bereketi, kuruyemişler çocukları, karabiber acı günleri, üzüm tatlı günleri, pilavı kaplayan yufka ise aile birliğini sembolize eder.