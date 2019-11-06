Türkiye'nin sokak yemekleri

Boyoz Anadolu ve özellikle İzmir mutfağına katılmış, İzmir damak tadı ile özdeşleşmiş, mayasız bir hamur işidir. Boyoz, İspanyolca yazılışıyla bollos, "küçük somun" anlamına gelen bollo sözcüğünün çoğuludur.

Malzemeler:

1 kilo un

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı: Unu eleyip elenmiş una tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Ilık suyla biraz sert bir hamur yoğurun.15-20 dk. yoğurduktan sonra temiz bir poşette 15 dk. bekletin. Daha sonra hamurumuzu silindir haline getirin. Silindirden 20 adet artık gözünüze ne büyüklüğünde gelirse (ceviz, elma arası bir büyüklük, faydalandığım tarifte kahve fincanı kadar diyordu.) minik toplar koparıp yuvarlayın. Bu minik topları da 15 dk. bekletin.

Sonrasında minik topları tatlı tabağı kadar açıp altını üstünü sıvı yağla yağladıktan sonra bir tabakta 5 tanesi üst üste gelecek şekilde 15 dk. daha bekletin. Hamuru açmaya başlayın. Açabildiğimiz kadar ince açın. İyice açtığınız yufkayı güzelce tekrar yağlayıp bohça gibi, zarf gibi yapıp sarın. Rulo halindeyken hamurumuz bir 15 dk. daha bekletin. Sonrasında 3-4 parmak yüksekliğinde parçalar koparıp ortalarını iki parmağınızla bastırın. Yağlı tepsiye dizdiğiniz boyozları fırına verip üstü altı kızarana kadar pişirin.