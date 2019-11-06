Türkiye'nin sokak yemekleri
Yemek yaşantımızdaki
en gerçek mekanlardan birisi de sokaktaki lezzetlerdir. Sokak yemekleri, herkesin hiç değilse arada bir denediği, pek çok kişinin de her zaman tercih ettiği bir yemek biçimidir. Çünkü gün boyunca gerçekleşen yeme-içme faaliyetlerimizin bir bölümü de sokakta geçer. İşte sokakta tadılan lezzetlerden örnekler…
Giriş Tarihi: 06.11.2019
09:07
Bir paylaşım ve iletişim mekanı olan sokakta herkesin favori yemeği farklıdır. Her bir sokak satıcısı, en az sattığı yemek kadar
lezzetli ve farklı bir öyküyü de beraberinde taşır. Kimisi Osmanlı'dan bir geleneği günümüze getirir; kimisi Anadolu'nun güzel bir adetini bize ulaştırır. Yani sokak yemekleri, sadece karnımızı doyurmamız için "fast food"un geçici bir alternatifi değil; başlı başına bir kültürdür.
Yiyecek ve içeceğin birbirini tamamlayan birlikteliği
Türkiye'nin sokak yemekleri nelerdir?
Öncelikle
balık-ekmek canlı bir İstanbul sokak yemeğidir. Hemen ardından akşam simidi ve daha sonra kağıt helva… Bunlarla da yetinilmez peşinden nohutlu pilav ve tüm zamanların en popüler sokak yiyeceği olan döner gelir. Midye dolmayı, çocukluğumuzun kıymetli sokak lezzeti macunu da unutmamak gerekir. İşte sokaklarda görebileceğiniz lezzetlerin listesi...
Usta ellerde yoğrulup, önce üzüm pekmezine bulanan ardından susamlanıp fırına verilen simit, Türk yemek kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumun ortak duygularını ve paylaşımlarını da besleyen
asırlık lezzetlerimizden. Simidin geçmişi 14'üncü yüzyıla kadar gider. Türk yemek kültürünün önemli bir parçası olan simidin, simid-i halkaya ve sonrasında bugünkü simide geçiş öyküsü, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde de anlatılır. İlk simitler büyük olduğu için simid-i halka olarak adlandırılırdı. O dönemde saraydaki un depoları simithane, padişah fırını ise simit fırını olarak anılmaktaydı. Osmanlı padişahları Ramazan döneminde verdikleri iftar yemeğinden sonra yolda saf tutan askerlere simit hediye ederdi. Simit tarihimizde padişah hediyesi olacak kadar değerli bir besindi.
Asırlık lezzet simitin tarihine dair bilgiler
Malzemeler:
1 çay bardağı ılık su
1 paket yaş maya (42 gram) 1 çay kaşığı toz şeker 1 su bardağı oda sıcaklığında süt 1 çay kaşığı tuz 4 su bardağı un 1'er çay bardağı pekmez ve su 100 gram susam.
Yapılışı: Mayayı ılık suda ezin. Şekeri ekleyip karıştırın. Unu geniş bir kaba alın. Ortasını açıp maya, tuz ve süt ekleyerek yoğurun. Üzerine bir havlu örtüp, 30 dakika mayalanması için bekletin. Diğer tarafta 1 çay bardağı su ile pekmezi derin bir kapta karıştırın. Susamı da düz bir tabağa boşaltın. Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp, şerit haline getirin. Uçlarını iyice kapatıp, önce pekmezli suya batırın, sonra bolca susama bulayıp, yağlanmış tepsiye dizin. 200 derece fırında susamlar kızarana dek pişirin.
Boyoz Anadolu ve özellikle İzmir mutfağına katılmış, İzmir damak tadı ile özdeşleşmiş, mayasız bir hamur işidir. Boyoz, İspanyolca yazılışıyla bollos, "küçük somun" anlamına gelen bollo sözcüğünün çoğuludur.
Malzemeler:
1 kilo un
2 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker 1 su bardağı sıvı yağ
Yapılışı: Unu eleyip elenmiş una tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Ilık suyla biraz sert bir hamur yoğurun.15-20 dk. yoğurduktan sonra temiz bir poşette 15 dk. bekletin. Daha sonra hamurumuzu silindir haline getirin. Silindirden 20 adet artık gözünüze ne büyüklüğünde gelirse (ceviz, elma arası bir büyüklük, faydalandığım tarifte kahve fincanı kadar diyordu.) minik toplar koparıp yuvarlayın. Bu minik topları da 15 dk. bekletin.
Sonrasında minik topları tatlı tabağı kadar açıp altını üstünü sıvı yağla yağladıktan sonra bir tabakta 5 tanesi üst üste gelecek şekilde 15 dk. daha bekletin. Hamuru açmaya başlayın. Açabildiğimiz kadar ince açın. İyice açtığınız yufkayı güzelce tekrar yağlayıp bohça gibi, zarf gibi yapıp sarın. Rulo halindeyken hamurumuz bir 15 dk. daha bekletin. Sonrasında 3-4 parmak yüksekliğinde parçalar koparıp ortalarını iki parmağınızla bastırın. Yağlı tepsiye dizdiğiniz boyozları fırına verip üstü altı kızarana kadar pişirin.
Ayvalık tostu, tadını büyükçe kesilen özel ekmeğinden alan bir yiyecektir. Genellikle sosis, sucuk, kaşar, turşu, mayonez, ketçap malzemeli karışık olanı tercih edilir, malzemesinin bol olması belirgin özelliklerindendir. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin bilinen
yöresel bir ürünüdür.
Malzemeler:
4 parça ayvalık tost ekmeği (2 kişi için)
6 ince dilim kaşar peyniri 10 adet sosis (küçük boy) 15 ince dilim salam 7-8 dilim sucuk 1 adet domates 1 küçük kâse rus salatası 3-4 adet salatalık turşusu Tuz Etleri sotelemek için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
Hazırlanışı: Sosis ve salamları ince ince boyuna (julyen) doğrayın. Kaşar peyniri, salatalık turşusu ve domatesi boyuna dilimleyin. Sosis, salam ve sucukları teflon tavaya çok az yağ ekleyerek ayrı ayrı soteleyin. Tost ekmeklerini makinasında 1 dakika kadar ısıtın, aralarını açarak önce kaşar peyniri dilimlerini sonrasında da sotelediğiniz sosis, salam ve sucuğu koyun. İstediğiniz miktarda rus salatası, turşu ve domates ekleyerek servis yapın.