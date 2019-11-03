Yiyecek ve içeceğin birbirini tamamlayan birlikteliği
Türk mutfağının oldukça zengin ve lezzetli olduğu tüm dünya tarafından bilinen bir gerçek. Osmanlı kültürünün mirasçısı olan Türk mutfağında her ne kadar yörelere göre farklılık gösteren lezzetler mevcut olsa da bazı yiyecek ve içecekler her kesim tarafından birlikte tüketilmek istenir. İşte lezzetiyle birbirini tamamlayan yiyecek ve içeceklerin birlikteliği...
Giriş Tarihi: 03.11.2019
09:47
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
13:24
"Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan / Dakika düşelim senelik paydan / Zindanda dakika, farksızdır aydan / Karıştır çayını zaman erisin…" der Necip Fazıl kaleme aldığı mısralarında. Tarih kitapları Türklerin, Anadolu'ya gelmeden önce Orta Asya'da çayla tanıştıklarını yazar. En koyu muhabbetlerin vazgeçilmezi olan çayın Osmanlı'ya gelişi 19'uncu yüzyıl sonlarını bulur. Osmanlı'da çay yetiştirmeye yönelik bilinen ilk ciddi girişim
ise Sultan II. Abdülhamid dönemindedir. Osmanlı'da çay o kadar sevilir ki, " Çay Risalesi" adlı bir kitap dahi yazılır.
Günümüzde çay demleme yöntemleriyle ilgili birçok bilgi mevcut ancak ustalar en güzel çayın porselen demlikle hazırlandığını belirtir
. Peki çay nasıl demlenir?
Demliğe her bir bardak için 1 çay kaşığı çay koyup, ılık su ile yıkamalısınız. Daha sonra üzerine, çaydanlıkta kaynattığınız sudan ilave edin. Kaynayan çaydanlığı kısık ateşin üzerine oturtup, üzerine tekrar demliği yerleştirin. Demlenmeye bırakın. Çayın demlenme süresi 10-15 dakika olmalı ve fazla bekletmeden içilmelidir. Çay demlenirken içine elma kabuğu, portakal kabuğu, çubuk tarçın gibi malzemeler ekleyerek aromalı hoş çaylar elde edebilirsiniz
Usta ellerde yoğrulup, önce üzüm pekmezine bulanan ardından susamlanıp fırına verilen simit, Türk yemek kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumun ortak duygularını ve paylaşımlarını da besleyen asırlık lezzetlerimizden. Simidin geçmişi 14'üncü yüzyıla kadar gider. Türk yemek kültürünün önemli bir parçası olan simidin,
simid-i halkaya ve sonrasında bugünkü simide geçiş öyküsü, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nde de anlatılır. İlk simitler büyük olduğu için simid-i halka olarak adlandırılırdı. O dönemde saraydaki un depoları simithane, padişah fırını ise simit fırını olarak anılmaktaydı. Osmanlı padişahları Ramazan döneminde verdikleri iftar yemeğinden sonra yolda saf tutan askerlere simit hediye ederdi. Simit tarihimizde padişah hediyesi olacak kadar değerli bir besindi.
Asırlık lezzet simitin tarihine dair bilgiler
(16 adet)
1 çay bardağı ılık su
1 paket yaş maya (42 gram) 1 çay kaşığı toz şeker 1 su bardağı oda sıcaklığında süt 1 çay kaşığı tuz 4 su bardağı un 1'er çay bardağı pekmez ve su 100 gram susam
Mayayı ılık suda ezin. Şekeri ekleyip karıştırın. Unu geniş bir kaba alın. Ortasını açıp maya, tuz ve süt ekleyerek yoğurun. Üzerine bir havlu örtüp, 30 dakika mayalanması için bekletin. Diğer tarafta 1 çay bardağı su ile pekmezi derin bir kapta karıştırın. Susamı da düz bir tabağa boşaltın. Mayalanan hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparıp, şerit haline getirin. Uçlarını iyice kapatıp, önce pekmezli suya batırın, sonra bolca susama bulayıp, yağlanmış tepsiye dizin. 200 derece fırında susamlar kızarana dek pişirin.
Türklerin ilk defa sütten ürettiği yoğurtun faydaları saymakla bitmez. Türklerin geleneksel içeceği olan ayran da, yoğurdun içine su katılarak elde edilen bir tür içecek. Hatta "
Osmanlı yayla içeceği" olarak da bilinir. Ayran kelimesi, tarihte ilk defa Divan-i Lugat-it Türk eserinde "sütten elde edilen bir içecek" olarak tanımlanmıştır. Düşük tansiyona iyi gelmesi, susuzluğu gidermesi nedeniyle son derece önemli bir içeceğimizdir. Üstelik evde kolayca hazırlanır. İhtiyacınız olan şey, biraz yoğurt ve su.
2 su bardağı yoğurt ve 2 su bardağı soğuk suyu, tuzla birlikte iyice çırptığınızda, ayranınız hazır olacaktır. Eğer ayranı mikserle çırparsanız, daha da köpüklü olmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada en iyi ayran, süzme yoğurtla yapılanıdır.
Gözleme, Anadolu'da genellikle sacda pişirilen ekmekler için kullanılan bir terimdir. Külde pişirilen yağlı bir Türk ekmeğidir. Selçuklular döneminde közde pişirilen ekmek anlamına gelen "Közmen", gözleme manasında kullanılan ilk deyimlerdendir.
Peki nasıl yapılır?
2 adet yufka
1 kase lor peyniri Maydanoz, dereotu 1 çay kaşığı karabiber Tereyağı