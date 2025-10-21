Bugün
Dünyanın ilk coğrafyacısı

Yayınlanma Tarihi: 21.10.2025 15:01

Dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilen Strabon, Amasya'da dünyaya gelmiş ve aldığı eğitimler ile birlikte deneyimleri ona coğrafya alanında rehber sayılan "Geographika" adlı eserin kaleme alınmasına vesile olmuştur. Tarihçi, coğrafyacı ve filozof hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

🔹 Amasya, ülkemizde bulunan tarihi şehirlerden biri. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim şehir, birbirinden önemli şahsiyetin de ünlendiği yer olmuştur.

🔹 Bunlardan biri de dünyanın ilk coğrafyacısı olarak tanınan Strabon'dur. Onun hikayesini anlatmadan evvel Amasya'nın tarihteki yerine bir bakalım.

🔹 Amasya, ülkemizdeki birçok şehir gibi Anadolu tarihinde özgün bir konuma sahip. Hitit belgelerinde Hakmiş, Pontus Krallığı döneminde Amaseia, Selçuklu'dan günümüze kadar da Amasya olarak anılmış.

🔹 Pontus Krallığı, Pers satraplarından I. Mithridates tarafından MÖ 301 senesinde Amaseia kurulmuş. Amasya'nın başkent olmasıyla birlikte kalenin güney yamacına anıtsal kaya mezarları inşa edilmiş.

🔹 Pontus Krallığı'nın en büyük ve ilk başkenti olan Amaseia'da Pontus Krallığı'ndan yalnızca Kral Kaya Mezarlıkları kalmamıştır. Bunun yanında mezarlıklara yakın bulunan Kızlar Sarayı da Pontus Krallığına aittir.

🔹 Bunun yanında Harşena Kalesi olarak da bilinen Amasya Kalesi, o dönemden miras kalmıştır. Şehir, bahsi geçen mezarlıkların çok farklı türlerine ev sahipliği yapıyor.

🔹 Örneğin, Pontus Krallığı döneminde Aynalı Mağara olarak bilinen bir mezar vardır. Bu mezarla ilgili pek çok hikaye anlatılır bunlardan biri Güzelce Kız efsanesidir.

🔹 Gelelim, Strabon'a. Strabon, MÖ 64- MS 24 yılları arasında yaşamış ünlü Amasyalı coğrafyacıdır. Strabon'un ataları, Pontus Krallığı'na önemli görevler üstlendiği biliniyor.

🔹 Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu tahmin edilen Strabon, Amasya'da dünyaya gelmiş ve burada hayata veda etmiştir. Roma topraklarını karış karış gezen filozof, tarihin ilk coğrafyacısı kabul ediliyor.

🔹 Yunanistan, İskenderiye ve Mısır'da eğitimler alan Strabon; ilk dönemlerinde Aristotelesçi bir görüşü kabul etmiş sonrasında ise Athenodoros'un etkisiyle Stoa okulu görüşlerini benimsemiştir.

