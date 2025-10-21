1 /10













🔹 Amasya, ülkemizde bulunan tarihi şehirlerden biri. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim şehir, birbirinden önemli şahsiyetin de ünlendiği yer olmuştur.

🔹 Bunlardan biri de dünyanın ilk coğrafyacısı olarak tanınan Strabon'dur. Onun hikayesini anlatmadan evvel Amasya'nın tarihteki yerine bir bakalım.