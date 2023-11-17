Konukseverliğin simgesi: Kervansaraylar

Kervansaraylar, yüzyıllarca kafilelerin hem konakladığı hem de ticaret yaptığı mekanlardı. Zamanla kendine has bir tipolojiye kavuşan yapılar, ihtiyaca göre ticari, askeri ve idari amaçlarla inşa edildi. Özellikle menzil kervansaraylarının bulundukları bölgeyi ıssızlıktan kurtarma, bir ticaret noktası haline getirme gibi özellikleri de vardı. Sizin için geçmişten günümüze kervansarayların gelişimini ve önemini araştırdık.