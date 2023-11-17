Konukseverliğin simgesi: Kervansaraylar
Kervansaraylar, yüzyıllarca kafilelerin hem konakladığı hem de ticaret yaptığı mekanlardı. Zamanla kendine has bir tipolojiye kavuşan yapılar, ihtiyaca göre ticari, askeri ve idari amaçlarla inşa edildi. Özellikle menzil kervansaraylarının bulundukları bölgeyi ıssızlıktan kurtarma, bir ticaret noktası haline getirme gibi özellikleri de vardı. Sizin için geçmişten günümüze kervansarayların gelişimini ve önemini araştırdık.
Giriş Tarihi: 17.11.2023
10:44
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
10:55
🔹 Eski kaynaklarda
olarak da anılan kervansaraylar, han, ribat şehirlerarası yol üzerlerinde yapılan kuruluş amaçları çeşitli ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanmış yapılardır. Kervansaraylarda, kervanlar bir süre kalır; getirdikleri ürünleri pazarlar ve ticari işlerini yaparlardı.
🔹 Ribâtlar, kervansarayların kaynağını oluşturur. Askeri işleve sahip ribatlar da,
sınır ve diğer stratejik bölgelerdeki ordular, binek hayvanları konaklardı.
Kervan nedir?
Ticaret maksadıyla uzak yerlere yük, yolcu, gıda ve eşya taşıyan gruplara denir.
KUDÜS'TE DOKUNULAMAYAN MERDİVENİN HİKAYESİ
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savunma duvarlarıyla çevrili, girişi tek bir kapıdan sağlanan, ambar, ahır, asker odalarının ve gözetleme kulelerinin bulunduğu yapılardır. Ribatlar,
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, Arap akınları öncesinde Maveraünnehir'de ticaret güzergahında kurulan Askeri amaçlı inşa edilen ribatların kervansaraya dönüşmesinde menzil yapılarının ve Türkistan'da koruma duvarlarıyla çevrili olan çiftlik yapılarının zamanla ribât gibi kullanılmasının payı vardır.
Menzil nedir?
Bir kafile ya da kervanın yolculuk esnasında dinlenmesi için oluşturulan, daha önceden belirlenmiş, konakladığı yerdir.
🔹 Semerkant ve Merv civarında Maveraünnehir'in farklı yerlerinde
8. ve 9. yüzyıllarda askeri kullanım için ribatların yapımı sürmüştür. 11. yüzyılın sonlarına doğru ise Müslümanlığın yaygınlaşmasıyla sınırlardaki ribatların işlevi değişerek ticaret yolu üzerindekiler kervansaraya dönüşmüştür.
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Ribat kelimesi, Mısır ve Suriye'de yolcular, hacılar için manasında kullanılırken İran ve Maveraünnehir'de ise 11. yüzyılda konukevi ile aynı manada kullanılmaya başlamıştır. kervansaray
SELİMİYE'DEKİ TERS LALE MOTİFİNİN ÖYKÜSÜ
🔹 Günümüzdeki verilere göre ana hatları değişmeyen kervansarayların yapısal planın 11. yüzyılda uygulanmaya başladığı görülür. Selçuklu döneminden Kuruçeşme Han, Erzurum Rüstem Paşa Kervansarayı ve Bitlis Tatvan yolundaki Hazu Hanı'nın
gösterir. kitabelerinde ribât adının geçmesi bu eski geleneğin Anadolu'da da yaşatıldığını
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Gazneli Mahmud'un isteğiyle Firdevsi'nin anısına yaptırılan Ribât-ı Mâhî Türklere ait en erken tarihli kervansaraydır. Dörtgen planlı, revaklı dört eyvanı ve masif kuleleri ile güçlendirilmiş duvarları ve dışa taşmış taç kapısıyla kervansaray mimarisinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırır.
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Selçuklu devrinde Anadolu,Ekonomi planlamalarını uluslararası ticaretin konumuna göre düzenleyen 12. yüzyılın sonlarına doğru önemli bir ticaret noktası haline gelmiştir. yapmıştır. Selçuklu sultanları, Anadolu'nun her köşesine kervansaraylar
🔹 Hükümdar ve devletin ileri gelenleri tarafından inşa ettirilen bu yapılarda
Selçuklu kervansaraylarında yolcular üç gün süreyle misafir sayılır ve ücret alınmazdı. seferler esnasında ordunun kaldığı, yabancı devlet adamlarının ağırlandığı ve bu yapıların gerektiğinde hapishane ve sığınak olarak da kullanıldığı bilinir.
GAZZE PAŞA SARAYI