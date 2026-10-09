Kudüs'te dokunulamayan merdivenin hikayesi

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➡ Tarih boyunca en önemli ve kutsal şehirlerden biri olarak kabul edilen Kudüs, Müslümanların fethine kadar kan ve vahşet dolu bir maziye sahipti.

➡ 637 yılında Kudüs'ün ileri gelenlerinin şehri Halife Hz. Ömer'e (RA) teslim etmeleri ile sevgi, nizam, saygı ve hoşgörü ile tanışan tarihi tekrar yazıldı.

PEYGAMBERLER IŞIĞINDA KUDÜS'ÜN ÖNEMİ