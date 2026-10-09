Kudüs'te dokunulamayan merdivenin hikayesi
Kudüs'te bulunan "Kutsal Kabir" yahut daha çok bilinen adıyla Kıyamet Kilisesi'nin büyük camlarının önündeki merdiven 174 yıldır aynı noktada. 1852 yılında Sultan Abdülmecid'in fermanı sebebiyle orada duran merdivene şu ana dek kimse dokunamadı. Peki bu olayın arkasında ne var? Sizler için 174 yıldır balkonda duran merdivenin hikayesini araştırdık.
➡ Tarih boyunca en önemli ve kutsal şehirlerden biri olarak kabul edilen Kudüs, Müslümanların fethine kadar kan ve vahşet dolu bir maziye sahipti.
➡ 637 yılında Kudüs'ün ileri gelenlerinin şehri Halife Hz. Ömer'e (RA) teslim etmeleri ile sevgi, nizam, saygı ve hoşgörü ile tanışan tarihi tekrar yazıldı.
➡ Başrahip tarafından Hz. Ömer'e (RA) teslim edilen şehir, mimari açıdan kötü durumdaydı. Müslümanlar kısa sürede Kudüs'ü tekrar mamur bir hale getirdiler.
➡ Hz. Ömer (RA) Kudüs'te hayatını sürdüren Yahudi ve Hristiyanlara emanname verdi. Böylece dünyadaki en kaotik şehirlerden biri olan Kudüs'te asayiş hızla tesis edildi.
➡ 1099 - 1187 yılları arasında Haçlıların istilası altında kalan Kudüs, eski ve karanlık günlerine dönmüştü. Müslümanların şehirdeki etkinliklerine izin verilmiyor ve kısıtlanıyordu.
➡ Ayrıca Haçlılar Kudüs'ü eski günlerine çevirebilmek amacıyla pek çok kavimden Hristiyanı şehire göç ettirmiş, Antakya ve Urfa Kontlukları gibi devletlerle Kudüs yolunu kapatmışlardı.
➡ Hristiyan mezheplerinin arasındaki kavga Müslüman idaresi altında da sürdü. En kutsal kilise olarak kabul edilen "Kutsal Kabir"in teşrifat ve nizamı her zaman büyük bir kaos doğurdu.
➡ Selahaddin Eyyubi bu meseleye eğildi ve önemli tedbirler aldı. Bu minvalde kilisenin kitlenip açılması meselesi Selahaddin Eyyubi tarafından Müslüman ailelere verildi. Böylece o güne kadar ki en önemli sorun çözülmüş oldu. Bugün bu görevi Nesime Ve Cude aileleri hala sürdürüyor.
➡ 1517 - 1917 arası Osmanlıların hakimiyeti altında olan Kudüs; adaletin, huzurun ve güvenin şehri oldu. Lakin Hristiyan mezhepleri arasında zaman zaman olaylar alevlendi.
➡ Bu açıdan Kanuni Sultan Süleyman, III. Mustafa ve Sultan Abdülmecid fermanlar ile problemleri çözme yoluna gittiler ve büyük ölçüde başarılı oldular.