Peygamberler ışığında Kudüs'ün önemi

İLK MESCİT

🔸 Zamanın başlangıcından itibaren Kudüs, mukaddes bir toprak olmuştur. Hz. Muhammed'in (SAV) ve ilk Müslümanların kıblesi olan Kudüs, Hz. Adem'den (AS) Hz. Muhammed'e (SAV) kadar birçok peygamberin evi mahiyetindedir.

🔸 Ebu Zer Gıfari (RA) rivayet ediyor:

"Ya Resulullah! Yeryüzünde ilk kurulan mescit hangisidir?" dedim. "Mescid-i Haram'dır" buyurdu. "Sonra hangisidir?" diye sordum. O, "Mescid-i Aksa'dır" buyurdu. "Bunların arasında ne kadar zaman vardır?" dedim. "Kırk yıl vardır" buyurdu."

(Müslim, Mesacid, 2 )

↪ Hadisten anlaşılacağı üzere yeryüzünde kurulan ilk mescit Mescid-i Haram, ikinci mescit ise Mescid-i Aksa'dır.

Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi