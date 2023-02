Peygamberler ışığında Kudüs'ün önemi

MÜSLÜMANLAR İÇİN KUDÜS

🔸 İslam dini açısından, Peygamber Efendimizin (SAV), Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklindeki "İsra" olayına ve oradan Miraç'a yükselerek Rabbinin huzuruna çıkmasına tanıklık etmesi açısından Kudüs mühim bir şehirdir.

🔸 Semaya yükseltilen Resulullah (SAV), semanın birinci katında Hz. Adem (AS), ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS), üçüncü katında Hz. Yusuf (AS), dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS), altıncı katında Hz. Musa (AS), yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşür. Miraç olayı, Kudüs'ün önemini ortaya koyma noktasında önemlidir.

🔸 VAV TV'de yayınlanan Enderun Sohbetleri programı konuk olan Yazar Semiha Karahan Kudüs'ün önemini şu sözlerle anlattı: "Miraç aslında işin özeti ve noktası. Allah'ın (CC) bize Kudüs'ü tamamen küçük bir tabloda anlatma hikayesi aslında İsra ve Miraç. Kudüs, bizim için Mescid-i Aksa'dır, Beytülmakdis'tir, üzerine yemin edilmiş zeytindir. Barış şehri olması gerektiği için Darü's Selam, Medinetü's Selam'dır. Esenlik, barış ve selametin yeryüzünde en güzel şekilde tecelli etmesi gereken yerlerden biridir. Aynı zamanda Kudüs, zamanın başlangıcı, vahyin merkezidir. Dolayısıyla peygamberler diyarıdır. Tevhid, İncil, Zebur'a şahitlik yapmıştır ve hala da Kur'an'ı Kerim'e şahitlik etmektedir."