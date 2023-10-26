Ayet ve Hadislerle Mescid-i Aksa

◾ Kudüs, arz üzerindeki en mukaddes topraklardandır. İslam alemi tarafından oldukça önem gösterilen bu güzide şehirde, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa bulunur.

◾ Bu denli el üstünde tutulan kutsal yer günümüzde Filistin topraklarında bulunur. Müslümanların gözbebeği olan Mescid- i Aksa, pek çok hadis ve ayette geçmektedir...

MESCİD-İ AKSA İLE İLGİLİ AYETLER

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

(İsra Suresi 1. Ayet)

TEFSİRİ

➡ Ayette Mescid-i Aksâ'nın çevresinin mübarek kılındığı bildirilmektedir. Çünkü burada Hz. Muhammed'den Hz. Îsâ'ya kadar pek çok peygamber gelmiş geçmiş; çoğu burada vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir.

➡ Nihayet Peygamber efendimizin mûcizevî bir şekilde buraya getirilmesi ve daha sonra bir süre buranın Müslümanlar tarafından kıble kabul edilmesi de Mescid-i Aksâ'nın çevresinin mübarek bir mekân oluşunun başka bir ifadesidir.