Filistin tarihinde öne çıkan zamanlar

KUDÜS'ÜN KURULUŞU

◾ 5000 yıllık bir tarihe sahip olan; Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal olarak kabul edilen Kudüs, tarihindeki en müreffeh ve ihtişamlı günlerini Müslümanlar idaresinde geçirdi.

◾ 1917 tarihinden itibaren İngilizler ve Siyonistler eliyle etrafı bir kan gölüne dönen şehir, aşırı milliyetçi fikirler sebebiyle günümüzde terör devleti İsrail'in işgali altındadır. Kudüs tarihinin öne çıkan detaylarını derledik.

KUDÜS'TE OSMANLI İZLERİ