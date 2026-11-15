Filistin tarihinde öne çıkan zamanlar

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KUDÜS'ÜN KURULUŞU

◾ 5000 yıllık bir tarihe sahip olan; Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal olarak kabul edilen Kudüs, tarihindeki en müreffeh ve ihtişamlı günlerini Müslümanlar idaresinde geçirdi.

◾ 1917 tarihinden itibaren İngilizler ve Siyonistler eliyle etrafı bir kan gölüne dönen şehir, aşırı milliyetçi fikirler sebebiyle günümüzde terör devleti İsrail'in işgali altındadır. Kudüs tarihinin öne çıkan detaylarını derledik.