Filistin tarihinde öne çıkan zamanlar
Haçlılar tarafından işgal edildiği dönemde sayısız katliama sahne olan, İngiliz mandasında yıllarca ezilen, Yahudiler tarafından bir açık hava hapishanesine çevrilen Filistin, en huzurlu günlerini Müslümanların idaresinde geçirdi. 1917'den günümüze uzanan süreçte acının yurdu olan bu toprakların tarihinde öne çıkan tarih ve olayları araştırdık.
KUDÜS'ÜN KURULUŞU
◾ 5000 yıllık bir tarihe sahip olan; Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal olarak kabul edilen Kudüs, tarihindeki en müreffeh ve ihtişamlı günlerini Müslümanlar idaresinde geçirdi.
◾ 1917 tarihinden itibaren İngilizler ve Siyonistler eliyle etrafı bir kan gölüne dönen şehir, aşırı milliyetçi fikirler sebebiyle günümüzde terör devleti İsrail'in işgali altındadır. Kudüs tarihinin öne çıkan detaylarını derledik.
HZ. ÖMER (RA) VE İSLAM HAKİMİYETİ
◾ 638 yılında İslam orduları tarafından kuşatılan Kudüs, Hristiyanların bir şartı ile fethedilmiş oldu. Hristiyanların önde gelenleri şehri Hz. Ömer'e (RA) teslim edeceklerini bildirdiler.
◾ Bunun üzerine Müminlerin Emiri, Kudüs'e hareket etti. Şehre girişinin ardından Mescid-i Aksa'da namaz kılan Hz. Ömer (RA), Bilal-i Habeşi'nin (RA) Resulullah'ın (SAV) vefatının ardından ilk defa ezan okumasını sağladı.
◾ Müminlerin Emiri bunların ardından Kudüs ahalisi ve Hristiyanlar olmak üzere şehre dair iki ferman yayınladı. Müslümanların şehirdeki idareleri 1099 yılına dek sürdü.
HAÇLI İŞGALİ - 1099, 1187
◾ Papa II. Urban'ın 1095'de "Kudüs'ü Müslümanlardan temizleme" çağrısınca gerçekleşen I. Haçlı Seferi'nin sonunda Kudüs Hristiyan işgaline uğradı.
◾ Şehrin işgalinin başlamasıyla beraber Batılılar, Kudüs'te meskun bulunan Müslüman ve Yahudilere yönelik görülmemiş derecede büyük bir katliam harekatına başladılar. Olaylar neticesinde evlere ve ibadethanelere sığınmış yüz binden fazla sivil öldürüldü.
KUDÜS'ÜN TEKRAR FETHİ - 2 EKİM 1187
◾ Gerçek bir Kudüs sevdalısı olan Selahaddin Eyyubi'nin girişimleri neticesinde 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs fethedildi ve 88 yıllık Kudüs Krallığı sona erdi.
◾ İki sene sonra gerçekleşen III. Haçlı Seferi'nde Kudüs'ü başarılı bir şekilde savunan Eyyubi böylece Müslümanların izzet ve şerefini kormuş oldu.
Yavuz Sultan Selim ve Kudüs - Aralık 1516
◾ 31 Aralık 1516'da 1500 askerle beraber kudüs'e gelen Yavuz Sultan Selim, Kubbetü's Sahra'da namaz kıldı. 1 Ocak tarihinde ise Mescid-i Aksa'da namaz kıldı.
◾ Ramle'ye hareket etmeden evvel meşhur el Halil Camii'ni de ziyaret eden Osmanlı'nın büyük fatihi Yavuz, Kudüs hakkında bir ferman yayınladı.