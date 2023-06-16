Selimiye'deki ters lale motifinin öyküsü

🔸 O devrin padişahı II. Selim, bir cami yaptırma kararı alır. Aslında gönlü camiyi İstanbul'da inşa ettirmekten yanadır. Fakat gördüğü bir rüya üzerineo muhteşem eseri, Edirne'ye yaptırma kararı alır. Mimar Sinan'a da bu görevi verir.

🔸 Mimar Sinan'ın, camiyi yapmak üzere Edirne'ye gitmesi gereklidir.

*II. Selim kimdir?

Sekiz yılda seksen yıllık hizmette bulunan hükümdar olarak anılan (1566-1574) Osmanlı padişahıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan oğludur.