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İlk kez sergilenen eserler burada! İslam Medeniyetleri Müzesi I Uzak Yakın (7. Bölüm)

Yayınlanma Tarihi: 10.06.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 15:08

Tarihe derin izler bırakan uygarlıklardan biri İslam medeniyetiydi. Yedi ile on yedinci yüzyılda altın çağını yaşayan İslam medeniyetinde dini ilimlerin yanı sıra tıp, mimari, eczacılık, astronomi gibi alanlarda büyük ilerlemeler yaşandı. Uzak Yakın programımızda da bu kadim medeniyetin gelişimini görebileceğiniz bir müzeyi gezeceğiz. İstanbul Çamlıca'daki İslam Medeniyetleri Müzesi'ni... Üstelik eserlerin pek çoğu ilk kez burada sergilendi.

İstanbul Çamlıca'daki İslam Medeniyetleri Müzesi, ziyaretçilerini geçmişin izinde bir yolculuğa çıkarıyor. İlk kez sergilenen nadide eserleri görmenin yanı sıra ses istasyonları ve dijital uygulamalarla etkileşimli alanlar deneyimlenebiliyor.

Tarihe derin izler bırakan uygarlıklardan biri İslam medeniyetiydi. Yedi ile on yedinci yüzyılda altın çağını yaşayan İslam medeniyetinde dini ilimlerin yanı sıra tıp, mimari, eczacılık, astronomi gibi alanlarda büyük ilerlemeler yaşandı. İspanya'da Çin'e kadar yayılan uygarlıkta büyük buluşlara imza atılmıştı.

Uzak Yakın programımızda da bu kadim medeniyetin gelişimini görebileceğiniz bir müzeyi gezeceğiz. İstanbul Çamlıca'daki İslam Medeniyetleri Müzesini. Üstelik eserlerin pek çoğu ilk kez burada sergilendi.

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