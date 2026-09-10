Alev Erkilet: Kentleşme, Sosyoloji ve Adil Şehir Vizyonu

Prof. Dr. Alev Erkilet, kentleşmeyi gücün, iş bölümünün ve toplumsal değerlerin mekana yansıması olarak inceliyor. Batı ve İslam kent modellerini karşılaştırarak kapalı sitelerden arındırılmış, adil, kamusal alanları güçlü bir şehir vizyonu sunuyor. Alev Erkilet kentleşme, sosyoloji, adil şehir, İslam kenti, mahalle kültürü konularında önemli tespitlerini paylaşıyor.

Prof. Dr. Alev Erkilet, gerçekleştirdiğimiz bu söyleşide kentleşmeyi sadece binaların büyümesi olarak değil; gücün yoğunlaştığı, iş bölümünün ve toplumsal değerlerin mekana yansıdığı canlı bir süreç şeklinde ele aldı. Kâr odaklı Batı kent modeli ile vakıf, mahalle ve paylaşım kültürüyle biçimlenen geleneksel İslam kenti anlayışını kıyaslayan Erkilet; kapalı sitelerin ve gettolaşmanın aksine geçirgen, adil ve kamusal alanları güçlü bir şehir vizyonu çiziyor. Sefaletin olmadığı, tarihi bostanlardan komşuluk hukukuna kadar mirasına sahip çıkan bir kenti inşa etmenin ahlaki ve hatta dini bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Alev hocamızın tespitlerinden öne çıkan alıntıları sizlerle buluşturuyoruz.