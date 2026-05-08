Allah Hepinizi ve Hepimizi Sevsin - Neşe ve Engin Uzun - İyi Günde Kötü Günde 1. Bölüm

Ömür bize Allah Teala tarafından bahşedilmiş bir lütuf, ilahi bir hediye. Müslümanlar olarak ömrümüzü nerede ve kimlerle geçirdiğimiz bu açıdan çok çok önemli. İyi Günde Kötü Günde ismini verdiğimiz yeni programımızda bu sorunun cevabına odaklanıyoruz: Ömrümüzü kiminle geçiriyoruz?

Uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Zorlukların üstesinden sevgiyle nasıl gelinir? Engin ve Neşe çifti, 22 yıllık hayat arkadaşlıklarını, tanışma hikâyelerini ve zorlu hastalık sürecinde omuz omuza vererek nasıl ayakta kaldıklarını "İyi Günde Kötü Günde"nin ilk bölümünde anlattı.