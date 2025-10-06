Narsistler ile baş etme yöntemi: Gri Kaya Metodu

Hayatımızın pek çok noktasında "narsistik kişilik bozukluğu" yaşayan bireylerle karşılaşmışızdır veyahut çok yakınımızda bile olabilirler. Onlarla mücadele etmek için pek çok yöntem ve metod geliştirilmiş. Bunlardan biri de "Grey Rock Method" yani "Gri Kaya Yöntemi" İşte, bu metodu sizler için anlattık.

🔹 Narsist kişilikli bireyler hayatımızın her anında var. İş yerimizde, okulumuzda, sosyal ortamlarımızda… Narsist bir birey, sizi hedefinize koyar ve gözüne kestirirse "bu takıntılı ruh haliyle" maalesef tanışmış olursunuz.

🔹 İşte, bu hastalıklı insanlardan korunmanın yollarından biri de Gri Kaya Yöntemi. Peki, nedir bu Gri Kaya Metodu? Bu yöntemi bir blog yazarı keşfediyor. Blog yazarı narsist bir eş mağduru. Günlerden bir gün sahilde yürürken yerdeki çakıllara bakıyor ve diyor ki "bunların hepsi birbirine ne kadar benziyor!"

🔹 Blog yazarı, sahildeki çakıl taşlarıyla birlikte bir uyanış yaşıyor. "Eğer hayatta renk vermez sıradan bir insan gibi gözükürsek dikkatleri üzerimize çekmeyiz." Bu taktiği uyguluyor ve ardından blog sayfasında kaleme alıyor. Böylece günümüzde de sıkça anılan bir psikoloji terim haline geliyor.

🔹 Zamanla pek çok uzman ise bu yöntemi desteklemeye ve kullanmaya başlıyor, "Grey Rock" olarak da psikoloji literatürüne hızlı bir giriş yapmış oluyor.

🔹 Genelde narsistler farklı olan bireyleri fark edip onları sömürme dürtüsü ile hareket ederler. Eğer bireyler, "bir kaya gibi duygusuz, nötr ve renksiz bir duruş" sergilerse narsist ve hastalıklı kişilerden bir nebze de olsa kendilerini koruyabilirler.

🔹 Narsist bir kişiyle karşılaştığımızda; herhangi bir duygu vermemek bu yöntemin ilk kuralı. Yani olumlu-olumsuz, mutlu-mutsuz olduğumuza dair hiçbir ibare olmamalı yüzümüzde veyahut hiçbir kelime çıkmamalı ağzımızdan.Örneğin; narsist birey, "hiçbir tepki vermediğinizi" fark ederse daha uzun konuşmalarla sizi tesiri altına almaya çalışacaktır. Zor olarak addetmeyelim ama durumu bir tık güç kılan kısmı bu diyelim...

🔹 Narsist bireyler; olayları abartarak, etrafında dolandırarak, karşısındaki bireyin algısını başka yönlere çekerek kişinin zaaflarını kullanmaya çalışacaktır. Buna asla taviz vermemeli ve durumun farkında olmalısınız. Gri Kaya Metodu, evet kullanılabilir bir yöntemdir ancak az önce bahsettiğimiz gibi narsist bireylere uzun konuşma yapmaları için verilen fırsatlar da son derece tehlikelidir.

🔹 Çünkü bu konuşmalar karşıdaki bireyin aklını çelebilir veyahut arafta kalmasına neden olabilir. Bundan ötürü narsist birey ile konuşurken "yalnızca iki dakikası" olduğunu belirtin. En hızlı ve vaktinizi almayacak şekilde anlatmasını sağlamak narsist kişilerin "anlık" da olsa zihnini bulandıracak ve bireylere karşı olan narsistik özelliklerini sergilemeyeceklerdir...

🔹 Gri Kaya Metodu'nu en iyi tanımlayan kelime şüphesiz "kayıtsızlık"tır. Aslında; umursamama, önemsememe, kale almama değildir. Çünkü bunlarda birer duygudur, bir narsiste karşı yenik düşmek istemiyorsanız asla duygu vermemelisiniz. Umursamama ile birlikte yukarıda saydığımız duygular, negatif pozisyonlardır. "Omuz silkme" tabiri de bu yöntemi çok güzel özetler.

🔹 Bu metod her zaman ve her ortamda uygulanmamalı. Çünkü devamlı bu yöntemi uygulamak psikolojik olarak olumsuz etkiler doğurabilir.

Bu bahsettiğimiz Gri Kaya Yöntemi sizi anlık kurtarmak içindir.

🔹 Unutmayın ciddi bir narsistik baskı altındaysanız muhakkak bir uzmana başvurmalısınız. Bahsi geçen bu taktiği ve daha nicesini uzmanına danışmadan birebir hayatınıza uyarlamayın. Uygulamaların dozu aştığında tehlikeli olabilir…

Editör / Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera:Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

