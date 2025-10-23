Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Yaşam Ya Geri Dönünce Yine Hata Yaparsam? I Umre Hazırlık Tavsiyeleri I Çerezlik 6. Bölüm

Ya Geri Dönünce Yine Hata Yaparsam? I Umre Hazırlık Tavsiyeleri I Çerezlik 6. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 08:59

"Ben niye gitmiyorum?" Her şey, bir anda durup kendimize bu soruyu sormakla başladı. Aklımızın bir köşesinde hep var olan Umre ibadeti, bir farkındalık anıyla güçlü bir niyete dönüşmüştü. Biz de bu deneyimi sizlerle paylaşmak istedik. Sizlere aklınızdaki soruları sorduğumuzda, içlerinden en çarpıcı olanı şuydu: "Ya yine günah işlersem?" Biz de bu bölümde tam da bu korkuların, bahanelerin ve "yaşlanınca giderim" ezberinin üzerine gitmek istedik. Niyetin gücünü, sabrın mükafatını ve o kalabalıktaki tahammülün sınırlarını konuştuk. Elbette ibadetlerin teknik detayları için en doğru kaynak Diyanet'in sayfasıdır. Ancak bizim kişisel deneyimlerimize dair sorularınızı bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız, dilimiz döndüğünce yanıtlamaya çalışırız. Ayrıca, niyetlerinizi de yazın. Nasip oldukça, birbirimize güç vererek niyetin o muazzam gücüne hep beraber şahit olalım.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Narsistler ile baş etme yöntemi: Gri Kaya Metodu

Narsistler ile baş etme yöntemi: Gri Kaya Metodu

Psikolojik dayanıklılığımızı nasıl artırabiliriz?

Psikolojik dayanıklılığımızı nasıl artırabiliriz?

Babalarına hafızlık müjdesini veren kızlar Fikriyat Sohbetleri’nde!

Babalarına hafızlık müjdesini veren kızlar Fikriyat Sohbetleri'nde!

Yeni Dolandırıcılık Biçimi: Bir Seansla Hayatını Değiştiririm Diyorsa... Esra Oras anlatıyor

Yeni Dolandırıcılık Biçimi: "Bir Seansla Hayatını Değiştiririm Diyorsa..." Esra Oras anlatıyor

Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Mutluluk Diktatörlüğü - İnsaniyet Namına

Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Mutluluk Diktatörlüğü - İnsaniyet Namına

Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Yorgun Çocuklar I İnsaniyet Namına

Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Yorgun Çocuklar I İnsaniyet Namına

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı