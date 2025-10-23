Ya Geri Dönünce Yine Hata Yaparsam? I Umre Hazırlık Tavsiyeleri I Çerezlik 6. Bölüm

"Ben niye gitmiyorum?" Her şey, bir anda durup kendimize bu soruyu sormakla başladı. Aklımızın bir köşesinde hep var olan Umre ibadeti, bir farkındalık anıyla güçlü bir niyete dönüşmüştü. Biz de bu deneyimi sizlerle paylaşmak istedik. Sizlere aklınızdaki soruları sorduğumuzda, içlerinden en çarpıcı olanı şuydu: "Ya yine günah işlersem?" Biz de bu bölümde tam da bu korkuların, bahanelerin ve "yaşlanınca giderim" ezberinin üzerine gitmek istedik. Niyetin gücünü, sabrın mükafatını ve o kalabalıktaki tahammülün sınırlarını konuştuk. Elbette ibadetlerin teknik detayları için en doğru kaynak Diyanet'in sayfasıdır. Ancak bizim kişisel deneyimlerimize dair sorularınızı bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız, dilimiz döndüğünce yanıtlamaya çalışırız. Ayrıca, niyetlerinizi de yazın. Nasip oldukça, birbirimize güç vererek niyetin o muazzam gücüne hep beraber şahit olalım.