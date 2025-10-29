Umre'ye Nasıl Hazırlanılır? Genç Yaşta Umre Yapmak ve Bilinmesi Gereken Kritik Bilgiler

Turla mı, bireysel mi? İhramda nelere dikkat edilmeli? Yanınıza almayı unutmamanız gereken eşyalar neler? Genç yaşta Umre'ye gitmenin öneminden pratik tavsiyelere kadar keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umre hakkındaki "ya günah işlersem" veya "yaşlanınca giderim" gibi kalıpları yıkan bu sohbet; niyetin gücünü, sabrın önemini ve Kâbe karşısında yaşanan o manevi dönüşümü anlatıyor. Kutsal topraklara dair merak ettikleriniz cevapladık.