Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Yaşam Umre'ye Nasıl Hazırlanılır? Genç Yaşta Umre Yapmak ve Bilinmesi Gereken Kritik Bilgiler

Umre'ye Nasıl Hazırlanılır? Genç Yaşta Umre Yapmak ve Bilinmesi Gereken Kritik Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 29.10.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:01

Turla mı, bireysel mi? İhramda nelere dikkat edilmeli? Yanınıza almayı unutmamanız gereken eşyalar neler? Genç yaşta Umre'ye gitmenin öneminden pratik tavsiyelere kadar keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umre hakkındaki "ya günah işlersem" veya "yaşlanınca giderim" gibi kalıpları yıkan bu sohbet; niyetin gücünü, sabrın önemini ve Kâbe karşısında yaşanan o manevi dönüşümü anlatıyor. Kutsal topraklara dair merak ettikleriniz cevapladık.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Ya Geri Dönünce Yine Hata Yaparsam? I Umre Hazırlık Tavsiyeleri I Çerezlik 6. Bölüm

Ya Geri Dönünce Yine Hata Yaparsam? I Umre Hazırlık Tavsiyeleri I Çerezlik 6. Bölüm

Narsistler ile baş etme yöntemi: Gri Kaya Metodu

Narsistler ile baş etme yöntemi: Gri Kaya Metodu

Psikolojik dayanıklılığımızı nasıl artırabiliriz?

Psikolojik dayanıklılığımızı nasıl artırabiliriz?

Babalarına hafızlık müjdesini veren kızlar Fikriyat Sohbetleri’nde!

Babalarına hafızlık müjdesini veren kızlar Fikriyat Sohbetleri'nde!

Yeni Dolandırıcılık Biçimi: Bir Seansla Hayatını Değiştiririm Diyorsa... Esra Oras anlatıyor

Yeni Dolandırıcılık Biçimi: "Bir Seansla Hayatını Değiştiririm Diyorsa..." Esra Oras anlatıyor

Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Mutluluk Diktatörlüğü - İnsaniyet Namına

Psikoterapist Gökhan Ergür Anlattı: Mutluluk Diktatörlüğü - İnsaniyet Namına

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı