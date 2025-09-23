Psikolojik dayanıklılığımızı nasıl artırabiliriz?

Duygusal esnekliğe sahip kişilerse zor durumlarda umutsuzluğa kapılmaz, şikayet etmez, yaşanan zorluklardan bir anlam çıkartmaya çalışır, çözüm üretir. İşte, bu nedenle "Duygusal veya diğer adıyla Psikolojik Dayanıklılık" kazanımına sahip olmamız gerekir. Peki, Duygusal dayanıklılık nasıl kazanılır ve nasıl artırılır?

🔸 Yaşadığımız yüzyıl içinde birçok insan kendini, yetenekli ve dayanıklı olarak nitelendirmekten hoşlanıyor. Çünkü güçlü durabilmek, dirayetli insan olmak her bireyin gururunu okşar.

🔸 Çevremizdeki bireylerin bir kısmı zihinsel ve duygusal manada sıkışmış hissederken bazıları da yaşadıkları bu zorlu süreci çok daha kolay atlatmakta.

Bunun sebebi şüphesiz duygusal dayanıklılık.

🔸 Stresli hallere ve krizlere uyum sağlama ve kolay alışmaya duygusal dayanıklılık adı veriliyor. Yüksek düzeyde duygusal dayanıklılığa sahip bireyler, maruz kaldıkları zorluklarla daha sağlıklı bir şekilde baş ederler. Tam tersi durumda olanlar ise karşılaştıkları güçlüklerle mücadele ederken tamamen stres batağına saplanırlar.

🔸 Peki, duygusal dayanıklılık neden önemli? Duygusal dayanıklılığı olmayan bireyler günlük yaşamdaki güçlüklere yenik düşer. Kişi, sorunlarla başa çıkamadığı için sinirlenir çoğu zamanda kendini suçlar bu da öz güvenini zedeler.

🔸 Bu durum yalnızca kişinin kendisini etkilemez, çevresindeki insanlar da bundan nasiplenir. Sosyal hayatta olumsuz geri dönüşlere neden olan bu durum, iş hayatına da negatif olarak yansır. Peki, duygusal dayanıklılık nasıl artar?

🔸 Bunun belli adımları bulunuyor. Öncelikle sağlıklı beslenme, egzersiz gibi öz bakım faaliyetleri bunu artırır. Adımlardan biri de iyimser tarafı geliştirmek.Yaşamınıza daha motive olmuş bir şekilde devam etmeniz, çevrenizde olanlara daha pozitif bakmanız, psikolojinizi olumlu açıdan etkileyecektir.

🔸 Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bilhassa yaşadıklarınızı anlatmak, travma ve kötü deneyimlerinizin üstesinden gelmenin en etkili yoludur.

Yaşam hikâyenizi benimseyin ve bunu insanlara aktarmaktan çekinmeyin.

🔸 Duygular ifade edildikçe, olaylara farklı bir bakış açısı kazandırılır. Sosyalleşmek de duygusal dayanıklılığı güçlendirmenin en önemli adımı. Psikolojik dayanıklılığımız, çocukluğumuzdan itibaren şekillenir. Yaşadığımız çevre, ebeveynlerimizin tutumu, arkadaş ortamımız bunların hepsi birer belirleyicidir.

🔸 Duygusal dayanıklılığı yüksek olan kişilerin şu özellikleri dikkat çeker; Gerçeği kabullenmek, ders çıkarmak, anlam bulmak ve olumlu tutum son olarak da disiplin çerçevesinde bir yaşam sürmek.

🔸 Duygusal esnekliğe sahip kişiler zor anlarında umutsuzluğa kapılmaz, şikâyet etmez, yaşanan güçlüklerden bir anlam çıkarmaya çalışır ve bu kapsamda bir çözüm üretirler.

🔸 Yaşanan olumlu olumsuz tüm olayları, gelişmeleri için bir araç, bir fırsat olarak görürler. Bu yüzden, hayatımızı isteklerimiz doğrultusunda düzgün şekillendirmemiz için duygusal dayanıklılığa sahip olmamız gerekiyor.

Editör/ Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera:Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.