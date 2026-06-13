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Öğrenciyken Evlenmek Mümkün Mü? - Berra & Delil'in Tevekkül Dolu Evlilik Hikayesi - İyi Günde Kötü Günde 2. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 13.06.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 13:56

"İçinizden bekarları evlendirin. Allah onları lütfuyla zenginleştirir..." Biz bu yola sıfır lüks, bol tevekkül ve birbirimize duyduğumuz güvenle çıktık.Öğrenciyken evlenilir mi? Aileler genç yaşta evliliğe nasıl ikna edilir? Eşyasız, kiralık bir öğrenci evinde mutluluk bulunur mu? Tıp fakültesi öğrencisi Berra ve mühendis Delil, yaşadıkları süreçleri anlattı. Mutluluğun gösterişli düğünlerde veya eşyalarda değil, doğru insanla omuz omuza verip aynı yola baş koymakta olduğunu gösterdiler.

Doğru insan deyince birçok insanın aklında o bir kişi canlanıyor. Romantik bir hikâye. Sekiz milyar içerisinden o doğru kişi...Acaba nerede? Şu an görüştüğüm kişi o mu? Düşününce de bence çok uç oluyor.

Hiç gerçeğe yakın değil. Benim için mesela Berra'nın tevazusuydu. Doğru insan Berra'nın olgunluğuydu. Onunla sohbet etmenin güzel gelmesiydi. Bu kadar detaylı; "Şu yönden bana uyumlu, bu yönden bana uyumlu değil."

Hatta tam tersi, uyumsuz olduğumuz yönler çok çok daha fazla. Benim için de doğru insan olduğunu düşünmek...Delil'in çok iyi bir baba olabileceğini görmekti.

Bana eş olmasının yanında gerçekten çocuklarıyla iletişimi sürekli, süreçte beni etkiliyordu. Ve onun eğitimci, merhametli, sabırlı tavrı... "İleride bu adamdan iyi bir baba olur." dediğimde ben doğru insanla olduğumu düşündüm doğrusu.

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