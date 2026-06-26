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Hayatımızı biz mi yönetiyoruz yoksa alışkanlıklarımız mı? I Çerezlik 7. Bölüm I Fikriyat

Yayınlanma Tarihi: 26.06.2026 14:31 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 14:41

"Biz mi alışkanlıklarımızı yönetiyoruz, yoksa alışkanlıklarımız mı bizi?" Hayatımızı baştan yazan o küçük adımları, rutinlerin arkasındaki gizli gücü ve bazen de o zincirleri nasıl kırabileceğimizi "Çerezlik" programımızın yeni bölümünde konuğumuz Sare Akın ile konuştuk.

◾ Senelerdir müzik dinlemeyen insanlar varmış bunun dönütünü aldım. "Ben de yapıyorum", "ilk defa kendim gibi bunu yapan insanla karşılaştım" diyenler oldu.

◾ Benden sonra bunun farkındalığını kazanarak müzik dinlemeyi bırakan, azaltmaya çalışan insanlar oldu. Onunla ilgili çok olumlu fazla dönüş aldım.

◾ Aslında hepimiz bence müziğin ne kadar bize zarar verdiğini farkındayız Daha doğrusu şöyle sosyal medyadan sebeple daha çok zarar veriyor artık günümüzde çünkü kaydırıyoruz ve sürekli bir müzik dinliyoruz sürekli bir kaydırma esnasında zihnimizde bir şeyler canlanıyor ve dışarıda da dış alanda da AVM'lerde, kafelerde her yerde müzik çalıyor.

◾ Duygusal iniş çıkışları yüksek olan bir insanım. Üzüldüğümde ister istemez üzgün bir şarkı dinlemeye ihtiyacı hissediyorum ve beni o buhrandan çekip çıkaramıyor o şarkı. Daha da batırıyor.

◾ Çıkamıyorum bu defa ve o duygusal geçişleri biraz indirgeyebilmek için kendi adıma müziği biraz azaltmaya başladım ve bunu bir rutin haline getirdim.

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