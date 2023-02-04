Uzak Yakın I Topkapı Sarayı'ndaki küçük Dolmabahçe: Mecidiye Köşkü

Uzak Yakın I İstanbul’un en büyük kütüphanesi: Rami Kütüphanesi
İstanbul'un en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi açıldı...
Uzak Yakın programının yeni bölümünde Topkapı Sarayı’nda ilk defa ziyarete açılan Mecidiye Köşkü’ndeyiz. Saraya inşa edilen son köşk olma özelliğine sahip Mecidiye Köşkü, kendisiyle aynı dönemde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'na benzerliği ile biliniyor.
Tarihi yapının ortasındaki büyük kapıdan girince geniş bir giriş holü bizi karşılıyor. Köşk, Osmanlı'nın genel yapısına uygun olarak haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Salonda yer alan tüm eşyalar, kanepeler, koltuklar, kristal avizeler şömineler, dönemin ihtişamını sergiliyor.
Editör: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Ayşenur Aslan
Kamera: Ahmed Helal, Serkan Hervenik
Kamera Asistanı: Eyüp Kaymak
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İstanbul'un en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi açıldı...
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