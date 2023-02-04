Uzak Yakın I Topkapı Sarayı'ndaki küçük Dolmabahçe: Mecidiye Köşkü

Uzak Yakın programının yeni bölümünde Topkapı Sarayı’nda ilk defa ziyarete açılan Mecidiye Köşkü’ndeyiz. Saraya inşa edilen son köşk olma özelliğine sahip Mecidiye Köşkü, kendisiyle aynı dönemde inşa edilen Dolmabahçe Sarayı'na benzerliği ile biliniyor.

Tarihi yapının ortasındaki büyük kapıdan girince geniş bir giriş holü bizi karşılıyor. Köşk, Osmanlı'nın genel yapısına uygun olarak haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Salonda yer alan tüm eşyalar, kanepeler, koltuklar, kristal avizeler şömineler, dönemin ihtişamını sergiliyor.

Editör: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Ayşenur Aslan

Kamera: Ahmed Helal, Serkan Hervenik

Kamera Asistanı: Eyüp Kaymak

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