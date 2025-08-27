Güzel ülkemizin, güzel köyleri: Cumalıkızık

Türkiye'nin birbirinden güzel köyleri bulunuyor. Serimizin ilkinde ise Cumalıkızık var. Burası bir Türkmen diyarı. Yerli yabancı pek çok turistin merak edip görmeye gittiği bu köy, renkli ahşap evlerin adeta merkezi. Gelin sizleri bir zaman yolculuğuna çıkaralım ve bu Osmanlı diyarına doğru gidelim.

🔹 "Güzel ülkemizin, güzel köyleri" serimizin ilki olan "Cumalıkızık" ile karşınızdayız. Cumalıkızık; tarihi rengarenk ahşap evleri, Arnavut kaldırımları, ağaçları ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerine adeta görsel şöylen yaşatan bir belde…

🔹 Burası, Uludağ'ın kuzey eteklerinde yer alan yedi kızık köyünden biri. 1300'lü yıllarda Oğuzların, Kızık boyu tarafından kurulmuş. Bu köy, Ertuğrul Gazi'nin Uludağ eteklerinde 7 köy yeri sağlaması ile başlamış. Cumalıkızık, kızık köyleri yerleşiminin ilki kabul ediliyor.

🔹 Bursa'da özgün şekilde kalabilmiş olan köylerden olan Cumalıkızık'ın ismiyle ilgili bir rivayet var. Eski zamanlarda camisi olan köylere "Camilikızık" denmekteymiş. Bundan ötürü de köye, bu isim verilmiş. Daha sonra da Camilikızık'tan Cumalıkızık'a evrilmiş.

🔹 Cumalıkızık'ın simgesi kabul edilen Cumalıkızık Camii, yapım tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Köy halkına sunulan caminin mimarisi; dikdörtgen planlı olup kubbesizdir.

🔹 Caminin kıble ekseninde yarım daire oluşturacak şekilde yapılmış bir mihrabı mevcut. Mihrabın iki yanında bulunan ve kıble duvarı boyunca devam eden iki basamak dikkat çekmekte.

🔹 Cumalıkızık Camii'nin iki giriş kapısı var. Bu kapılardan birincisi doğu cephesinin ekseninde yer alıyor. Diğer kapısı ise doğu tarafında olup köyün kendine has olan kahvehanesine açılmakta.

🔹 Kaynaklardaki bilgiler göre zamanında caminin yarısı mektep diğer bir yarısı ibadethane olarak kullanılmaktaymış. Ancak 1916 senesinde yapılan değişikle yalnızca cami olarak kalmış.

🔹 Uludağ'ın eteklerinde konumlanan Cumalıkızık'ın simgesinin "Cumalıkızık Camii" olduğunu söyledik. Görülmesi gereken diğer yerleri; Cumalıkızık Hamamı, Cumalıkızık Müzesi, Küpeli ev, Cin Aralığı şeklinde sıralayabiliriz.

🔹 Buranın ahududusu oldukça meşhur. Köyde uzun yılladır haziran ayında düzenlenen "Ahududu Şenlikleri" halkın en çok eğlendiği zamanlardan.

14. yüzyılın başında kurulan köy esasında bir vakıf köyü. Burası, 2014 senesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenmiş.

Köyde 270 adet Osmanlı döneminden kalan ev bulunmakta. Bu evlerin 180 tanesi günümüzde de kullanılmakta olup geri kalanı restorasyon ve koruma çalışması altında.

🔹 Bu köydeki evlerin hepsi ya kerpiçten, ya ağaçtan, ya da moloz taşlarından inşa edilmiş. Çoğunlukla üç katlı olan bu renkli evlerin üst katlardaki pencereleri, cumbalı veya kafeslidir.

🔹 Evlerin giriş kapılarında tokmaklar ve kulplar dövme demirden yapılmıştır. Evlerin bir kısmı kafe ve restorana dönüşmüş durumda. Bilhassa tatil günlerinde yerli ve yabancı olmak üzere fazlasıyla turist ağırlayan bu köyü muhakkak gezmelisiniz.

Editör/ Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera:Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.