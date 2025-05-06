VAV TV’ye Yılın Kültür Kanalı Ödülü

Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. İslam kültürü ve medeniyetini merkeze alan yayınlarıyla dikkat çeken VAV TV, "Yılın Kültür Kanalı" seçilerek ikinci büyük ödülünü aldı. “Gerçek Bilgi, Doğru Yorum” sloganıyla yayın hayatına başlayan VAV TV; düşündüren, hatırlatan, paylaşan ve değerlerimizi yücelten içerikleriyle alanında öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

➡ Farklı Programlar, Zengin İçerikler

İnançlarımız ve kadim değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası benimseyen VAV TV'nin temel referansı Kur'an-ı Kerim. Deneyimli kadrosuyla 24 saat kesintisiz yayın yapan kanal; Kur'an tilavetleri, dini sohbetler, fikir, kültür-sanat programları ve belgeseller gibi özgün içeriklerle izleyiciyle buluşuyor.

➡ Ödüllerle Taçlanan Yayıncılık

2022 yılında "Aile Kategorisi"nde kazandığı ilk ödülün ardından VAV TV, bu yıl da "Yılın Kültür Kanalı" seçilerek başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

➡ VAV TV Nasıl İzlenir?

Hakikatin izinde, doğru bilgi ve isabetli yorumun adresi olmayı hedefleyen VAV TV; dinimizin, medeniyetimizin ve coğrafyamızın değerlerini muhabbetle anlatıyor. Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, iyiliğin izini süren bu yayınlara; vavtv.com.tr/canli-yayin adresinden ve sosyal medya platformlarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca televizyonlarınızdan kanal ayarlarını yaparak da VAV TV yayınlarını takip edebilirsiniz.

📍 VAV TV FREKANS VE KANAL BİLGİLERİ

VAV TV izlemek için tıklayın...

Digiturk: Kanal 67

D-Smart: Kanal 55

Tivibu: Kanal 56

TV+: Kanal 43

Kablo TV: Kanal 45

Vodafone TV: Kanal 65

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11999 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud

FEC : 3/4

📍VAV TV'yi aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

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