İtalya'da Türk kültürünün yaşatıldığı yer: Moena Köyü

Avrupa'nın göbeğindeki bir Türk köyü, Moena. Türk vatandaşı yaşamasa ve Türk köyü olmasa da her yıl burada, Ağustos ayında Türk festivali düzenleniyor. Türklerin gelenek ve göreneklerin de yaşatıldığı bu köy adeta saklı bir hazine. Moena'da İstiklal Marşı'ndan, Mehter Takımı'na her şeye şahit olabilirsiniz. İşte, İtalya'nın bu köyünde asırlardan yaşatılan Türk izleri...

🔹 İtalya'nın bu köyünde bayrağımız dalgalanıyor. Şaşırdınız değil mi? Türk köyü diye anılan bu yerin hikâyesi gerçekten ilginç.

🔹 Rivayete göre, 1683 yılındaki II. Viyana Kuşatması dönüşünde, Osmanlı ordusundaki Balaban Hasan lakaplı yeniçeri yaralanır ve Moena Köyü'ne sığınır.

🔹 Donmak üzereyken köye varmayı başaran yeniçeriye köylülerden biri sahip çıkar. Zamanla bu yeniçerimiz "El Turco" lakabıyla anılmaya başlar. Köyde yaptıklarıyla ve kültünü yaşatmasıyla bu Osmanlı Yeniçerisi, bölgenin yaşamını ve geleneklerini etkilemiş, köyün kahramanı olmuştur.

Sonrasında köyde evlenen yeniçeri, Moena'ya tamamen yerleşmiş.

🔹 Köyü yağmalamaya gelen Alman derebeyleri karşısında "El Turco" yani Balaban Hasan, bu saldırı karşısında köy halkıyla birlikte köyü savunmuş.

El Turco ve halk, zaman içinde direnişin sonuçlarını almış. Geçen sürede yaşlanan ve bir zaman sonra hayata veda eden El Turco hatırasına köy meydanına bir yeniçeri heykeli yapılmış.

🔹 İşte, Avrupa'nın göbeğindeki bu yerde, bir Türk dahi yaşamasa da her yıl düzenli olarak çeşitli Türk gelenek ve göreneklerini içeren bir festival yapılıyor.

🔹 Gerçek hikâyenin ne kadarı bu anlatılanlara uygundur bilinmese de bir Türk'ün İtalya'yı etkilediği ve bunun üzerine Türk festivalinin her yıl düzenlendiği biliniyor.

🔹 Burada sürdürülen geleneklerden biri, kız isteme de "başlık parası"nın verilmesi. Eğer köy dışına kız veriliyorsa büyükler "sultan" kıyafeti, diğerleri ise yöresel Türk kıyafetleri giyiyor.

🔹 Gelinin köyden çıkışı bir törenle gerçekleşiyor. Türk Festivali'ne gelecek olursak da her yıl Ağustos ayında düzenlenen bu eğlenceye katılanların en yaşlısına "Sultan veyahut El-Turco" denilmekte.

🔹 Festivalde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Mehteran Takımı zaten bu eğlencenin olmazsa olmazı. Festival yaklaştıkça evlerin pencerelerini Türk bayrakları süslüyor ve Türk geleneklerini tanıtan stantlar kuruluyor.

🔹 Evet, Avrupa'da saklı bir Türk hazinesi olan bu köyde İstiklal Marşı sesleri yükselmeye devam ediyor.

Editör/ Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kamera:Serkan Hervenik

Kurgu:Serkan Hervenik

