Eğitimde Dekolonizasyon: "Zihinsel Sömürgeden Kurtulmalı, Kendi Hikayemizi Yazmalıyız"

Yayınlanma Tarihi: 05.11.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:01

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından beşincisi düzenlenen Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi, "Eğitimde Dekolonizasyon" temasıyla 1 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından 700’e yakın eğitimcinin katıldığı zirvede, sömürgeci kalıplardan arınmış, özgün ve yerli bir eğitim modelinin gerekliliği analiz edildi. Zirve, alanında uzman isimlerin sömürgeciliğin eğitim, bilim, tarih ve dil üzerindeki etkilerini tartıştığı panellere sahne oldu.

Röportajların yazılı metni için tıklayın

