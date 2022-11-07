Eski şiirin zirvesi: Fuzuli

◾ 16. yüzyıl doğumlu olan şair Fuzûlî'nin Molla Süleyman'ın oğlu olduğu ve asıl adının Mehmet olduğu bilinir. Fuzûlî ise mahlasıdır. Fuzûlî, boşuna ve gereksiz yere söylenen söz anlamına gelmektedir.

◾ Fuzûlî bu mahlası alarak kendisinin kibirden uzak olduğunu ifade etmek ister, tevazu gösterir. Şairin soyu Irak'a yerleşmiş olan Bayat boyuna dayanır.

◾ Irak'ta Türklüğün havzası sayılan Kerkük'ün kültür ortamında yetişir. Zamanla el yazması divanlarıyla en çok çoğaltılan ve yayılan şairlerden biri hâline gelir.

Kerbela ne demek?

Şehrin adı Asurluların dili olan Akadcada "yakın" anlamına gelen "karb" ile Aramicede "Allah" anlamına gelen "ala" kelimeleri bir araya gelmesiyle oluşur. Arapçada yumuşak toprak anlamına gelen "karbalat" kelimesinden geldiğini ileri sürenler de vardır.

Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli'nin beyitleri ve anlamları