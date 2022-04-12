Bir şaheser: Fuzuli Divanı
Şiirimizin en büyük isimlerinden olan Fuzuli, kurduğu dil ve samimiyeti ile şiirimize damga vurdu. Aşk, ruh ve insan teması üzerine eserler kaleme alan büyük şair, şiir sahasındaki yetkinliği ile milletimizin gönlünde yer etti. Fuzuli'nin şiirleri yüzyıllar boyunca dilden dile, kulaktan kulağa yayılarak bu günlere dek geldi. İslam dünyasında Fuzuli, büyük bir şair ve Hak aşığı bir veli olarak tebarüz eder.
Giriş Tarihi: 12.04.2022
08:48
Fuzuli kimdir?
◾ Bağdat civarında doğduğu tahmin edilen Fuzuli'nin asıl adı
Mehmed'dir. Şiirleri ile on beş ve on altıncı yüzyılı kasıp kavuran büyük şair 1556 senesinde Kerbela'da vefat eder.
◾ Arkasında Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç ayrı dilde kaleme alınmış eserler bırakan Fuzuli, kitapları ile edebiyatımızı kuvvetlendirmiş, klasik edebiyata büyük bir damga vurmuştur.
Fuzuli'nin hafızalarda yer edinen Su Kasidesi'nden beyitler ve anlamları
*Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan "Fuzuli Divanı" isimli eserin içerisinden Fuzuli Divanı'na dair bir görsel
◾ Şiirin bir bilinç ve şuur meselesi olduğu gerçeği akla getirildiğinde en verimli şairlerin ekseriyetle ulema arasından çıktığı gözlenir. Bu minvalde alim bir şair olan Fuzuli de şiirini ilimden besler.
◾ Eserleri ile klasik edebiyatımız ve edebiyatımızın en büyük isimlerinden olan Fuzuli, bu yetkinliği coşkunluğu, samimiyeti ve şiir alanındaki ustalığı ile alır.
Şairler Sultanı Baki'nin Divanı
*Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan "Fuzuli Divanı" isimli eserin içerisinden Fuzuli Divanı'na dair bir görsel
Fuzuli'nin Türkçe eserleri
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Divan
Fuzuli'nin Türkçe şiirlerini topladığı bu hacimli eserinin 157 adet nüshası vardır.
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Leyla ile Mecnun
Pek çok "Leyla ile Mecnun" yazılsa da en meşhur olan Fuzuli'nin kaleme aldığıdır. Eser şöhreti ve kıymeti ile Fuzuli'nin şaheseri olur.
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Bengü Bade
Şah İsmail'e sunulan bir mesnevidir.
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Kırk Hadis tercümesi
Fuzuli Molla Cami'nin belirlediği hadisleri manzum olarak bu eserinde Türkçe'ye çevirir.
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Hadikatüs Süeda
Hz. Hüseyin'in (RA) vefatını anlatan eser esasında "Ravzatü'ş Şüheda" kitabının tercümesidir.
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Mektuplar
Fuzuli'nin mektuplarını ihtiva eden eser.
Sezai Karakoç'un kaleminden alıntılarla "İslam"
*Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan "Fuzuli Divanı" isimli eserin içerisinden Fuzuli Divanı'na dair bir görsel
Fuzuli'nin Arapça eserleri
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Divan
Fuzuli'nin Arapça olarak kaleme aldığı şiirlerini haizdir.
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Matlaul İtikad
Fuzuli'nin kaleme aldığı eser bir Kelam kitabıdır.
İbrahim Gülşeni Divanı
Fuzuli'nin Farsça eserleri
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Divan
Fuzuli'nin Arapça olarak kaleme aldığı şiirlerini haizdir.
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Heft Câm
Farsça uzun bir
mesnevidir.
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Rindü zahid
Fuzuli'nin günün meselelerini bir rind ve zahid üzerindenanlattığı manzum eseridir.
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Sıhhat-u Maraz
Eser bir şairin tıp ilmine bakışını ifade eden mensur bir kitaptır.
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Muammâ Risalesi
Fuzuli'nin muamma türüne dair kaleme aldığı müstakil bir eserdir.
Osmanlıca okuma alıştırmaları