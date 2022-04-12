Bir şaheser: Fuzuli Divanı

*Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan "Fuzuli Divanı" isimli eserin içerisinden Fuzuli Divanı'na dair bir görsel

◾ Şiirin bir bilinç ve şuur meselesi olduğu gerçeği akla getirildiğinde en verimli şairlerin ekseriyetle ulema arasından çıktığı gözlenir. Bu minvalde alim bir şair olan Fuzuli de şiirini ilimden besler.

◾ Eserleri ile klasik edebiyatımız ve edebiyatımızın en büyük isimlerinden olan Fuzuli, bu yetkinliği coşkunluğu, samimiyeti ve şiir alanındaki ustalığı ile alır.

Şairler Sultanı Baki'nin Divanı